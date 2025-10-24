史無前例！非洲豬瘟禁令衝擊吉貝耍夜祭 府城「米糕豬」敬獻阿立母

國家重要民俗台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」今晚登場，因非洲豬瘟疫情中央頒布禁宰令，使祭典重要環節「拜豬」無法進行，台南市文資處緊急媒合府城代表性祭品「米糕栫」第三代技藝傳承人黃銅山師傅，帶領製作團隊挺身相助，以「米糕」塑形的「米糕豬」，今晚夜祭史無前例登場。

吉貝耍大公廨主委段炎騰表示，豬隻是族人為感謝阿立母一年來照顧的重要祭品，此次非洲豬瘟使夜祭拜豬還願面臨難題，所幸府城米糕栫黃銅山師傅鼎力協助，而米糕栫的原料蒸糯米，恰與吉貝耍祭祀阿立母的祭品「米買」(Mai)相同，此一方案經請示阿立母也獲得允准，夜祭當天將會敬獻3隻「米買」(Mai)豬給阿立母，讓祭典順利進行。

黃銅山也說明，米糕栫僅見於府城，是台南祭品的一大特色。舊時米與糖皆為珍貴食材，米糕栫因外觀特殊、製作繁複，被視為祭祀大禮，此次幸能成為敬獻阿立母的祭品，雖需臨時趕製，卻也義不容辭。

面對文化傳統與防疫規範雙重挑戰，部落族人積極尋求替代方案，台南市副市長葉澤山亦立即啟動跨單位協調，葉澤山表示，這場無形文化資產間的「文化支援與協作行動」不僅展現公部門與民間的高度默契，更象徵著傳統祭典在當代社會保存之不易。