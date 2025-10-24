快訊

羅浮宮7分鐘搶案震驚全球 竟和創天價的黃金有關

崩潰！為讓胖橘減肥買自動餵食器 牠竟破壞機器「嗑掉1週份乾乾」

靠勞保勞退安心退休？月領2萬多「看病都不夠」…3方法避免老後缺錢！

聽新聞
0:00 / 0:00

史無前例！非洲豬瘟禁令衝擊吉貝耍夜祭 府城「米糕豬」敬獻阿立母

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
非洲豬瘟禁令衝擊台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」，文化局緊急媒合府城代表性祭品「米糕栫」第三代技藝傳承人黃銅山師傅，帶領製作團隊挺身相助，以「米糕」塑形的「米糕豬」敬獻阿立母。圖／台南市文化局提供
非洲豬瘟禁令衝擊台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」，文化局緊急媒合府城代表性祭品「米糕栫」第三代技藝傳承人黃銅山師傅，帶領製作團隊挺身相助，以「米糕」塑形的「米糕豬」敬獻阿立母。圖／台南市文化局提供

國家重要民俗台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」今晚登場，因非洲豬瘟疫情中央頒布禁宰令，使祭典重要環節「拜豬」無法進行，台南市文資處緊急媒合府城代表性祭品「米糕栫」第三代技藝傳承人黃銅山師傅，帶領製作團隊挺身相助，以「米糕」塑形的「米糕豬」，今晚夜祭史無前例登場。

吉貝耍大公廨主委段炎騰表示，豬隻是族人為感謝阿立母一年來照顧的重要祭品，此次非洲豬瘟使夜祭拜豬還願面臨難題，所幸府城米糕栫黃銅山師傅鼎力協助，而米糕栫的原料蒸糯米，恰與吉貝耍祭祀阿立母的祭品「米買」(Mai)相同，此一方案經請示阿立母也獲得允准，夜祭當天將會敬獻3隻「米買」(Mai)豬給阿立母，讓祭典順利進行。

黃銅山也說明，米糕栫僅見於府城，是台南祭品的一大特色。舊時米與糖皆為珍貴食材，米糕栫因外觀特殊、製作繁複，被視為祭祀大禮，此次幸能成為敬獻阿立母的祭品，雖需臨時趕製，卻也義不容辭。

面對文化傳統與防疫規範雙重挑戰，部落族人積極尋求替代方案，台南市副市長葉澤山亦立即啟動跨單位協調，葉澤山表示，這場無形文化資產間的「文化支援與協作行動」不僅展現公部門與民間的高度默契，更象徵著傳統祭典在當代社會保存之不易。

面對非洲豬瘟危機，也看見吉貝耍部落致力保存傳統文化的韌性與毅力，公部門責無旁貸，此次市府媒合「黃家米糕栫」挺身協助，更說明文化保存非僅是單一部落的責任，而是整個社會共同的承諾與信念，市府將會與部落站在一起，共同守護傳統文化，渡過疫情挑戰。

非洲豬瘟禁令衝擊台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」，文化局緊急媒合府城代表性祭品「米糕栫」第三代技藝傳承人黃銅山師傅，帶領製作團隊挺身相助，以「米糕」塑形的「米糕豬」敬獻阿立母。圖／台南市文化局提供
非洲豬瘟禁令衝擊台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」，文化局緊急媒合府城代表性祭品「米糕栫」第三代技藝傳承人黃銅山師傅，帶領製作團隊挺身相助，以「米糕」塑形的「米糕豬」敬獻阿立母。圖／台南市文化局提供
非洲豬瘟禁令衝擊台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」，文化局緊急媒合府城代表性祭品「米糕栫」第三代技藝傳承人黃銅山師傅，帶領製作團隊挺身相助，以「米糕」塑形的「米糕豬」敬獻阿立母。圖／台南市文化局提供
非洲豬瘟禁令衝擊台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」，文化局緊急媒合府城代表性祭品「米糕栫」第三代技藝傳承人黃銅山師傅，帶領製作團隊挺身相助，以「米糕」塑形的「米糕豬」敬獻阿立母。圖／台南市文化局提供
非洲豬瘟禁令衝擊台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」，文化局緊急媒合府城代表性祭品「米糕栫」第三代技藝傳承人黃銅山師傅，帶領製作團隊挺身相助，以「米糕」塑形的「米糕豬」敬獻阿立母。圖／台南市文化局提供
非洲豬瘟禁令衝擊台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」，文化局緊急媒合府城代表性祭品「米糕栫」第三代技藝傳承人黃銅山師傅，帶領製作團隊挺身相助，以「米糕」塑形的「米糕豬」敬獻阿立母。圖／台南市文化局提供
非洲豬瘟禁令衝擊台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」，文化局緊急媒合府城代表性祭品「米糕栫」第三代技藝傳承人黃銅山師傅，帶領製作團隊挺身相助，以「米糕」塑形的「米糕豬」敬獻阿立母。圖／台南市文化局提供
非洲豬瘟禁令衝擊台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」，文化局緊急媒合府城代表性祭品「米糕栫」第三代技藝傳承人黃銅山師傅，帶領製作團隊挺身相助，以「米糕」塑形的「米糕豬」敬獻阿立母。圖／台南市文化局提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

指「中國集運」是非洲豬瘟最大漏洞 林楚茵：海關難一一查驗

防非洲豬瘟廚餘禁養豬 竹市廚餘廠增量能應變...多餘採焚化

豬隻禁宰禁運時間5天...延長到15天？農業部：依狀況調整

影／3年查獲3豬場偷餵廚餘、2累犯！雲林今設檢疫站嚴防非洲豬瘟

相關新聞

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

台中梧棲養豬場上周起117頭豬隻接連暴斃，疑似爆發非洲豬瘟疫情後，本月21日場內195頭豬隻再遭全部撲殺後，高齡86歲的...

史無前例！非洲豬瘟禁令衝擊吉貝耍夜祭 府城「米糕豬」敬獻阿立母

國家重要民俗台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」今晚登場，因非洲豬瘟疫情中央頒布禁宰令，使祭典重要環節「拜豬」無法進行，台南市...

全國禁運禁宰5天...台東再延長1個月只吃庫存豬 農業處：全縣供需無虞

非洲豬瘟疫情爆發，全台防疫禁運禁宰5天，台東縣自主防疫還決定再延長1個月，不過，有業者擔心延長1個月，供需恐有問題。農業...

指「中國集運」是非洲豬瘟最大漏洞 林楚茵：海關難一一查驗

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，經採檢送驗檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。民進黨立委林楚茵表示，自20...

影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀

台中豬場爆發非洲豬瘟，肉品流向成為全台大稽查重點，一批來自台中感染非洲豬瘟病毒的豬肉，昨晚經彰化肉商轉售欲運往高雄，高市...

同樣廚餘餵飼 台灣豬為何染瘟 日本卻沒事？

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委邱志偉說，日本也有使用廚餘養豬，建議政府向日本取經，農業部長陳駿季表示會立刻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。