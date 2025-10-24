全國禁運禁宰5天...台東再延長1個月只吃庫存豬 農業處：全縣供需無虞

非洲豬瘟疫情爆發，全台防疫禁運禁宰5天，台東縣自主防疫還決定再延長1個月，不過，有業者擔心延長1個月，供需恐有問題。農業處表示，全縣養豬數量約5萬多頭，足以供應全縣需求。

農業處表示，經過和養豬及肉類公會電訪及協調，都支持縣府的作法，也會配合在禁宰後，供應縣內豬隻無虞，目前全縣每年養豬數量約5萬多頭，足以供應全縣需求。同時縣府也全力配合中央政策，對縣內疫情防治滾動式調整。

豬肉業者表示，全國豬隻禁運、禁宰，全國肉品市場暫停屠宰與拍賣5天，現在縣內又自主防疫延長1個月，很擔心生意將會受到影響。另有豬肉攤商說，台東自產毛豬量很夠，不過，成本也會稍高，擔心民眾會不接受。

農業處強調，目前採取全縣豬隻只出不進模式，拍賣全封閉市場的態樣，屆時豬肉價格能否穩住，將由肉商公會會員拍賣決定，如果拍賣價格不符養豬農成本，養豬農還是有可能要求外運到其他縣市。