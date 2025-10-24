快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
非洲豬瘟疫情爆發，全台防疫禁運禁宰，台東縣自主防疫也延長1個月，對於採取豬隻只出不進措施。圖／台東縣政府提供
非洲豬瘟疫情爆發，全台防疫禁運禁宰，台東縣自主防疫也延長1個月，對於採取豬隻只出不進措施。圖／台東縣政府提供

非洲豬瘟疫情爆發，全台防疫禁運禁宰5天，台東縣自主防疫還決定再延長1個月，不過，有業者擔心延長1個月，供需恐有問題。農業處表示，全縣養豬數量約5萬多頭，足以供應全縣需求。

農業處表示，經過和養豬及肉類公會電訪及協調，都支持縣府的作法，也會配合在禁宰後，供應縣內豬隻無虞，目前全縣每年養豬數量約5萬多頭，足以供應全縣需求。同時縣府也全力配合中央政策，對縣內疫情防治滾動式調整。

豬肉業者表示，全國豬隻禁運、禁宰，全國肉品市場暫停屠宰與拍賣5天，現在縣內又自主防疫延長1個月，很擔心生意將會受到影響。另有豬肉攤商說，台東自產毛豬量很夠，不過，成本也會稍高，擔心民眾會不接受。

農業處強調，目前採取全縣豬隻只出不進模式，拍賣全封閉市場的態樣，屆時豬肉價格能否穩住，將由肉商公會會員拍賣決定，如果拍賣價格不符養豬農成本，養豬農還是有可能要求外運到其他縣市。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

台中梧棲養豬場上周起117頭豬隻接連暴斃，疑似爆發非洲豬瘟疫情後，本月21日場內195頭豬隻再遭全部撲殺後，高齡86歲的...

史無前例！非洲豬瘟禁令衝擊吉貝耍夜祭 府城「米糕豬」敬獻阿立母

國家重要民俗台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」今晚登場，因非洲豬瘟疫情中央頒布禁宰令，使祭典重要環節「拜豬」無法進行，台南市...

全國禁運禁宰5天...台東再延長1個月只吃庫存豬 農業處：全縣供需無虞

非洲豬瘟疫情爆發，全台防疫禁運禁宰5天，台東縣自主防疫還決定再延長1個月，不過，有業者擔心延長1個月，供需恐有問題。農業...

指「中國集運」是非洲豬瘟最大漏洞 林楚茵：海關難一一查驗

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，經採檢送驗檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。民進黨立委林楚茵表示，自20...

影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀

台中豬場爆發非洲豬瘟，肉品流向成為全台大稽查重點，一批來自台中感染非洲豬瘟病毒的豬肉，昨晚經彰化肉商轉售欲運往高雄，高市...

同樣廚餘餵飼 台灣豬為何染瘟 日本卻沒事？

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委邱志偉說，日本也有使用廚餘養豬，建議政府向日本取經，農業部長陳駿季表示會立刻...

