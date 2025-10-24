快訊

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分助勇士OT逆轉金塊

空服員之死…長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

指「中國集運」是非洲豬瘟最大漏洞 林楚茵：海關難一一查驗

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委林楚茵表示，她過去就曾示警「中國種子」違法闖關台灣問題，而「中國集運」正是最大漏洞來源。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林楚茵表示，她過去就曾示警「中國種子」違法闖關台灣問題，而「中國集運」正是最大漏洞來源。圖／聯合報系資料照片

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，經採檢送驗檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。民進黨立委林楚茵表示，自2018年8月中國爆發非洲豬瘟，台灣邊境查獲檢驗陽性豬肉製品共997件，其中849件來自中國，她過去就曾示警「中國種子」違法闖關台灣問題，而「中國集運」正是最大漏洞來源。

「小心中國包裹鑽漏洞！」林楚茵表示，2018年中國爆發非洲豬瘟，台灣努力守住了7年，絕不能在此時破功，數據會說話，最大威脅來自中國豬肉製品，自2018年8月中國爆發非洲豬瘟以來，台灣邊境查獲檢驗陽性的豬肉製品共997件，其中849件來自中國，占比超過85%。

林楚茵說，她過去就曾示警「中國種子」以「裝飾品」名義違法闖關台灣的問題，之前是「中國種子」，現在可能就是「中國豬肉」，而「中國集運」正是最大漏洞來源，許多人買淘寶習慣用中國集運把小包裹合併寄回，集運商為了逃避查驗，可能重新打包、隱匿來源並不實申報。

林楚茵表示，海關面對大批貨物時難以一一查驗，於是中國豬肉就這樣潛入台灣，造成防疫大破口，她提出三點要求，包括海關與防檢單位要針對集運包裹加強風險分流與抽檢機制；電商與物流平台應落實申報責任，凡不實申報一律重罰；檢疫犬與邊境人力要增加，檢疫資源不能節省。

非洲豬瘟 廚餘 林楚茵

延伸閱讀

初次採檢非洲豬瘟遭拒？ 中市動保處還原當時狀況：沒進到豬場內

批藍白刪非洲豬瘟防疫預算、盧秀燕消極 綠委：誰製造破口一目了然

批盧秀燕眼中只有購物節！林楚茵亮快遞單：病死豬檢體20日下班才寄

林楚茵：花蓮縣府替特定水電行工商 假有心真綁樁？

相關新聞

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

台中梧棲養豬場上周起117頭豬隻接連暴斃，疑似爆發非洲豬瘟疫情後，本月21日場內195頭豬隻再遭全部撲殺後，高齡86歲的...

同樣廚餘餵飼 台灣豬為何染瘟 日本卻沒事？

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委邱志偉說，日本也有使用廚餘養豬，建議政府向日本取經，農業部長陳駿季表示會立刻...

豬隻禁宰禁運時間5天...延長到15天？農業部：依狀況調整

台中市梧棲區一間豬場爆發非洲豬瘟疑雲，農業部下令全國豬隻禁運禁宰5天，農業部長陳駿季昨備詢表示，禁運禁宰以15天為限。農...

影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀

台中豬場爆發非洲豬瘟，肉品流向成為全台大稽查重點，一批來自台中感染非洲豬瘟病毒的豬肉，昨晚經彰化肉商轉售欲運往高雄，高市...

防非洲豬瘟破口...北竿沙灘驚見死豬！馬祖海巡隊火速封鎖採樣　

金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊昨天接獲通報，指北竿芹壁沙灘出現疑似死亡豬隻，巡邏人員立即趕赴現場拉起封鎖線，並通報連江縣...

指「中國集運」是非洲豬瘟最大漏洞 林楚茵：海關難一一查驗

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，經採檢送驗檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。民進黨立委林楚茵表示，自20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。