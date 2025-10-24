指「中國集運」是非洲豬瘟最大漏洞 林楚茵：海關難一一查驗

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，經採檢送驗檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。民進黨立委林楚茵表示，自2018年8月中國爆發非洲豬瘟，台灣邊境查獲檢驗陽性豬肉製品共997件，其中849件來自中國，她過去就曾示警「中國種子」違法闖關台灣問題，而「中國集運」正是最大漏洞來源。

「小心中國包裹鑽漏洞！」林楚茵表示，2018年中國爆發非洲豬瘟，台灣努力守住了7年，絕不能在此時破功，數據會說話，最大威脅來自中國豬肉製品，自2018年8月中國爆發非洲豬瘟以來，台灣邊境查獲檢驗陽性的豬肉製品共997件，其中849件來自中國，占比超過85%。

林楚茵說，她過去就曾示警「中國種子」以「裝飾品」名義違法闖關台灣的問題，之前是「中國種子」，現在可能就是「中國豬肉」，而「中國集運」正是最大漏洞來源，許多人買淘寶習慣用中國集運把小包裹合併寄回，集運商為了逃避查驗，可能重新打包、隱匿來源並不實申報。

林楚茵表示，海關面對大批貨物時難以一一查驗，於是中國豬肉就這樣潛入台灣，造成防疫大破口，她提出三點要求，包括海關與防檢單位要針對集運包裹加強風險分流與抽檢機制；電商與物流平台應落實申報責任，凡不實申報一律重罰；檢疫犬與邊境人力要增加，檢疫資源不能節省。