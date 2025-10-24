快訊

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分助勇士OT逆轉金塊

空服員之死…長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

聽新聞
0:00 / 0:00

防非洲豬瘟廚餘禁養豬 竹市廚餘廠增量能應變...多餘採焚化

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市現有廚餘處理廠，每月可處理300公噸廚餘，3周即可熟成為堆肥，因應非洲豬瘟疫情，已將提高至450公噸量能。圖／報系資料照
新竹市現有廚餘處理廠，每月可處理300公噸廚餘，3周即可熟成為堆肥，因應非洲豬瘟疫情，已將提高至450公噸量能。圖／報系資料照

廚餘禁止養豬後，去化管道受限，新竹市現有廚餘處理廠，每月可處理300公噸廚餘，3周即可熟成為堆肥，因應非洲豬瘟疫情，已將提高至450公噸量能，不過竹市每天產出30噸家戶廚餘，其中20噸由畜牧業者回收再利用，加上畜牧場原本每月收受機關學校、事業廚餘約300至500公噸，如今廚餘禁止養豬，環保局暫以焚化方式處理。

新竹市環保局指出，新竹市高效廚餘處理廠原設計每月處理量能300公噸，因應非洲豬瘟疫情，將採取延長人員作業時間及縮短發酵機停留時間方式，將處理量能提高至450公噸；原畜牧場收受竹市餐廳、事業廚餘約每月300至500公噸，該部份廚餘暫時以焚化方式處理。

新竹市環保局表示，為因應農業部宣布「廚餘禁止用於養豬、禁止畜牧場收運廚餘」政策，竹市已備妥完整的3大廚餘清運規畫，包括一般家戶沿線收運廚餘不受影響，由環保局定點清運廚餘的社區仍正常運作。

至於原本由團膳公司或畜牧場直接收運廚餘的學校及機關，環保局表示，將由環保局委託的民間廠商協助清運廚餘，已申請停止隨水費徵收垃圾清除處理費的大型社區且由畜牧場載運廚餘者，則請社區自行委託清除機構載運廚餘至環保局指定場所。同時請民眾配合源頭減量政策，愛物惜食，避免浪費減少廚餘產生。

此外，新竹市廚餘堆肥處理廠新建工程，廠房於去年12月26日動工，已於今年8月30日竣工，目前正向建管單位申請建築物使用執照，預計於今年12月底前營運。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

廚餘不養豬...台南兩處「高速發酵廠」10天將廚餘變堆肥

禁止廚餘養豬...清運是大問題 中市府：昨清運總量和去年差不多

國民黨批卓榮泰「不留廚餘就沒有豬瘟」是廢話 防疫回歸專業

防非洲豬瘟疫情 桃市連假持續稽查261家養豬場嚴禁用廚餘

相關新聞

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

台中梧棲養豬場上周起117頭豬隻接連暴斃，疑似爆發非洲豬瘟疫情後，本月21日場內195頭豬隻再遭全部撲殺後，高齡86歲的...

同樣廚餘餵飼 台灣豬為何染瘟 日本卻沒事？

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委邱志偉說，日本也有使用廚餘養豬，建議政府向日本取經，農業部長陳駿季表示會立刻...

豬隻禁宰禁運時間5天...延長到15天？農業部：依狀況調整

台中市梧棲區一間豬場爆發非洲豬瘟疑雲，農業部下令全國豬隻禁運禁宰5天，農業部長陳駿季昨備詢表示，禁運禁宰以15天為限。農...

影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀

台中豬場爆發非洲豬瘟，肉品流向成為全台大稽查重點，一批來自台中感染非洲豬瘟病毒的豬肉，昨晚經彰化肉商轉售欲運往高雄，高市...

防非洲豬瘟破口...北竿沙灘驚見死豬！馬祖海巡隊火速封鎖採樣　

金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊昨天接獲通報，指北竿芹壁沙灘出現疑似死亡豬隻，巡邏人員立即趕赴現場拉起封鎖線，並通報連江縣...

指「中國集運」是非洲豬瘟最大漏洞 林楚茵：海關難一一查驗

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，經採檢送驗檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。民進黨立委林楚茵表示，自20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。