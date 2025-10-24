快訊

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分助勇士OT逆轉金塊

空服員之死…長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

豬隻禁宰禁運時間5天...延長到15天？農業部：依狀況調整

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
農業部次長杜文珍（中）表示，15天是非洲豬瘟病毒潛伏期，若這5天有採驗到其他非洲豬瘟案例，可能就要延長豬隻禁宰禁運到15天，依實際狀況研判調整。記者陳敬丰／攝影
農業部次長杜文珍（中）表示，15天是非洲豬瘟病毒潛伏期，若這5天有採驗到其他非洲豬瘟案例，可能就要延長豬隻禁宰禁運到15天，依實際狀況研判調整。記者陳敬丰／攝影

台中市梧棲區一間豬場爆發非洲豬瘟疑雲，農業部下令全國豬隻禁運禁宰5天，農業部長陳駿季昨備詢表示，禁運禁宰以15天為限。農業部今說明，15天是非洲豬瘟病毒潛伏期，要是這5天有驗出其他案例，就有延長需要，依實際狀況調整。

非洲豬瘟前進應變所今天開記者會，媒體詢問豬隻禁宰禁運時間5天或延長到15天，各家廠商都很擔心，到底是5天還是15天？農業部次長杜文珍回應，這兩者並無衝突，以5天為1個期程，在120小時趕快釐清是否有其他案例，以過去7年監測資料，台灣並無非洲豬瘟，希望只有這個案例。

杜文珍表示，15天這個數字是非洲豬瘟病毒的潛伏期，農業部當然希望第一個5天期程的檢測安全，但萬一有其他狀況，禁宰禁運時間須要延長，就以潛伏期為期限延長；這是一個連續的過程，農業部會依照實際狀況，整體研判是否延長。

媒體詢問，現在禁止廚餘養豬，是否影響豬肉風味？杜文珍說，台灣養豬產業非常成熟，以飼料養豬可以完全掌控成分來源，廚餘養豬就是混合性食料，成分相對不可控，但因為營養成分較不完整，以廚餘養豬上市時間會比較久，肉的熟成狀況與飼料養豬不太一樣；至於是否會有風味差異，她也不清楚。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

台中非洲豬瘟疑雲挨批神隱 盧秀燕今解釋「先等中央開記者會」

台中梧棲養豬場28頭豬已全數販售 農業部強調「沒有食安問題」

非洲豬瘟防疫作戰 新北防疫應變中心持續監控107家養豬場

台東自主防疫 11月26日前禁止外縣市豬隻進入

相關新聞

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

台中梧棲養豬場上周起117頭豬隻接連暴斃，疑似爆發非洲豬瘟疫情後，本月21日場內195頭豬隻再遭全部撲殺後，高齡86歲的...

同樣廚餘餵飼 台灣豬為何染瘟 日本卻沒事？

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委邱志偉說，日本也有使用廚餘養豬，建議政府向日本取經，農業部長陳駿季表示會立刻...

豬隻禁宰禁運時間5天...延長到15天？農業部：依狀況調整

台中市梧棲區一間豬場爆發非洲豬瘟疑雲，農業部下令全國豬隻禁運禁宰5天，農業部長陳駿季昨備詢表示，禁運禁宰以15天為限。農...

影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀

台中豬場爆發非洲豬瘟，肉品流向成為全台大稽查重點，一批來自台中感染非洲豬瘟病毒的豬肉，昨晚經彰化肉商轉售欲運往高雄，高市...

防非洲豬瘟破口...北竿沙灘驚見死豬！馬祖海巡隊火速封鎖採樣　

金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊昨天接獲通報，指北竿芹壁沙灘出現疑似死亡豬隻，巡邏人員立即趕赴現場拉起封鎖線，並通報連江縣...

指「中國集運」是非洲豬瘟最大漏洞 林楚茵：海關難一一查驗

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，經採檢送驗檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。民進黨立委林楚茵表示，自20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。