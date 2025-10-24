豬隻禁宰禁運時間5天...延長到15天？農業部：依狀況調整

台中市梧棲區一間豬場爆發非洲豬瘟疑雲，農業部下令全國豬隻禁運禁宰5天，農業部長陳駿季昨備詢表示，禁運禁宰以15天為限。農業部今說明，15天是非洲豬瘟病毒潛伏期，要是這5天有驗出其他案例，就有延長需要，依實際狀況調整。

非洲豬瘟前進應變所今天開記者會，媒體詢問豬隻禁宰禁運時間5天或延長到15天，各家廠商都很擔心，到底是5天還是15天？農業部次長杜文珍回應，這兩者並無衝突，以5天為1個期程，在120小時趕快釐清是否有其他案例，以過去7年監測資料，台灣並無非洲豬瘟，希望只有這個案例。

杜文珍表示，15天這個數字是非洲豬瘟病毒的潛伏期，農業部當然希望第一個5天期程的檢測安全，但萬一有其他狀況，禁宰禁運時間須要延長，就以潛伏期為期限延長；這是一個連續的過程，農業部會依照實際狀況，整體研判是否延長。

媒體詢問，現在禁止廚餘養豬，是否影響豬肉風味？杜文珍說，台灣養豬產業非常成熟，以飼料養豬可以完全掌控成分來源，廚餘養豬就是混合性食料，成分相對不可控，但因為營養成分較不完整，以廚餘養豬上市時間會比較久，肉的熟成狀況與飼料養豬不太一樣；至於是否會有風味差異，她也不清楚。