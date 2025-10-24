快訊

廚餘不養豬...台南兩處「高速發酵廠」10天將廚餘變堆肥

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市兩座廚餘高速發酵廠，將廚餘化為「尚好肥」資源再利用。圖／台南市政府提供
台中一家養豬場爆發國內首起非洲豬瘟病例，是否禁用廚餘養豬再成熱議話題；台南市超前部署在環保署支持下，2021年在安南區、新化區新設兩座廚餘高速發酵廠。傳統廚餘堆肥需60天，高速發酵廠10天即大功告成，被當時的行政院長蘇貞昌視為典範，也成為這次疫情發生後，環保局多元去化的利器之一。

台南市是否全面禁用廚餘養豬，台南市政府表示，為確保疫情防堵無漏洞，10月22日起全面停止廚餘養豬，全市廚餘統一交由清潔隊回收處理，不再進入豬場。

農業局長李芳林說，目前全市共有527場養豬場，其中僅有12場（約2.3％）採用廚餘高溫烹煮後餵豬，比例極低；若疫情結束後中央政策仍要求全面禁止廚餘養豬，南市執行難度不高，能快速完成轉換。

台南市廚餘一天約一百多噸，過去又因為國外爆發非洲豬瘟，廚餘不能直接拿去餵豬，造成環境上的問題，南市2座「廚餘高速發酵廠」，能在短時間內將廚餘轉化為有機肥料，成為去化的利器。

兩座高速廚餘發酵廠總經費9200萬元，分別設於安南區城西焚化廠區、新化廚餘堆肥廠區，兩廠各有兩套發酵設備，兩廠平均每月共可處理990噸廚餘，終端產品為有機肥，高速發酵廠，可提高廚餘的處理安全性，以及取低對環境的衝擊。

台南市環保局表示，廚餘以資源化為主，回堆肥廠有取得肥料的登記證，在高速發酵後成為肥料，供市民及農民使用；另外，部分進入掩埋場，城西焚化爐新爐望在年底試營運，量能可提高也能去化部分廚餘。

高速廚餘發酵廠藉由設備自動翻轉將廚餘倒入貯存槽內的進料、人工搭配機械篩選雜物、破碎、切碎、脫水，最後進入發酵槽發酵等一貫化過程，當時為防堵非洲豬瘟，2021年因國外爆發非洲豬溫，行政院有宣布全國禁用廚餘養豬，但部分有條件開放，200頭以上，廚餘要加熱90度煮熟及通過環保局認證，廚餘的去化成了一大環境問題。

台南市當年新啟用的高速廚餘發酵廠，即時發揮戰力，10天就能把廚餘變成堆肥，大大減少廚餘去化的壓力。

行政院前院長蘇貞昌曾到台南城西焚化廠視察台南市高速發酵廠，對沒有看到蒼蠅大表讚計肯定台南超前部署，是循環經濟再利用的典範，應推廣到全國其他縣市。

