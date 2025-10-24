影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀
台中豬場爆發非洲豬瘟，肉品流向成為全台大稽查重點，一批來自台中感染非洲豬瘟病毒的豬肉，昨晚經彰化肉商轉售欲運往高雄，高市衛生局緊急趕赴大榮貨運轉運站攔截，大批稽查人員穿著全罩式防護衣，當場拉起封鎖線，將全車貨品封存清消，攔下這批豬肉流入高雄
這批問題肉品共30件、重達300公斤，原運往高雄某肉品業者，彰化縣衛生局昨下午通報後，高市衛生局立即啟動聯合稽查機制，短短數小時內鎖定貨車動向，傍晚貨車抵達轉運站時，業者已接獲通知拒收，衛生局、農業局動保處聯合行動封存，並進行全車、廠區、駕駛人全面清消。局長黃志中形容，這是與時間賽跑的防疫行動，晚一步，汙染風險就可能擴散全市。
衛生局指出，非洲豬瘟雖不會感染人類，但病毒傳播力強，若進入市面將對養豬產業造成巨大衝擊，防堵行動必須即時精準，確保可疑肉品零落地、零流入。
今天高雄市食安小組也全面啟動擴大稽查行動，黃志中率領衛生局、經發局、農業局、動保處、消保官及各區衛生所，兵分多路前往餐飲業、傳統市場、東南亞超市、量販店及團購實體店面，逐一要求業者出示合法肉品來源單據，結果顯示，全數合規，並未發現來路不明或可疑豬肉產品。
黃志中強調，國內屠宰場均設有駐場獸醫逐隻檢查，出場肉品皆經檢驗合格，且非洲豬瘟病毒不耐高溫，煮熟後即可安心食用，他提醒民眾選購來源清楚、檢驗合格的肉品，切勿購買不明管道貨源，並呼籲食品業者應保存合法來源單據，違者將依食品安全衛生管理法裁罰6萬元至2億元。
