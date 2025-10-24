禁止廚餘養豬...清運是大問題 中市府：昨清運總量和去年差不多

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市教育局長蔣偉民說，昨天333所學校的營養午餐廚餘由各業者協力，當日全數清運完畢。記者陳敬丰／攝影
台中市教育局長蔣偉民說，昨天333所學校的營養午餐廚餘由各業者協力，當日全數清運完畢。記者陳敬丰／攝影

台中梧棲區一間養豬場爆發非洲豬瘟疑雲，農業部禁止全國廚餘餵豬15天，這段時間的廚餘清運成為大問題。環境部表示，校園團膳等廚餘清運由原本的清運業者負責，只是不再進到養豬場；台中市環保局指出，昨天清運總量129公噸，和去年平均的120公噸差不多。

環境部昨天指出，全國每日平均廚餘量為2115公噸，包含1384公噸家戶廚餘與731公噸事業廚餘，原本其中1324公噸用於餵食豬隻，禁止餵食後全國各縣市的堆肥、生質能設備去化量能不足，每天將有495公噸的廚餘要焚化或掩埋。

環境部次長沈志修今天表示，校園團膳、餐飲業的清運方式維持不變，由原本的清運業者負責，只是不再進養豬場，而是送到各縣市環保局指定場所，這些場所都已公告，連假期間也有專線電話，民眾部分則由清潔隊照常收運；廚餘去化優先以堆肥、能源化等方式再利用，剩餘則是掩埋焚化，但必須依照規定指引。

台中市教育局長蔣偉民說，台中市的學校營養午餐有公辦公營62所、公辦民營61所、外訂團膳134所、他校供應75所，共333所學校，市府已啟動跨局處協調，由環保局統籌清潔隊，結合團膳食材業者協力完成廚餘清運，送到文山、后里、霧峰、沙鹿4處掩埋場。

媒體詢問，有傳出民間業者不願意收事業廚餘、文山焚化廠大排長龍等狀況，台中市環保局長陳宏益回應，今天上午最新統計，有77車次、129公噸進到4處掩埋長，集中時難免要排隊，不過以數字來說，去年平均1個工作天的運送量就是120公噸，差異不大。

陳宏益表示，昨天環境部已經公告，事業廚餘清運方式照舊，由清運業者運送，台中有37家負責將廚餘送到養豬場的清運業者，目前28家業者願意繼續清運，如果還有漏接的，清潔隊也可以負責清運小吃店的廚餘。

台中市環保局長陳宏益表示，昨天收運廚餘集中到掩埋場時，難免出現排隊的狀況，但運送總量129公噸和去年差不多。記者陳敬丰／攝影
台中市環保局長陳宏益表示，昨天收運廚餘集中到掩埋場時，難免出現排隊的狀況，但運送總量129公噸和去年差不多。記者陳敬丰／攝影

