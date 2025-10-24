快訊

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分助勇士OT逆轉金塊

空服員之死…長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中梧棲養豬場疑似爆發非洲豬瘟疫情後，陳姓豬農今天表示，，如今豬隻全沒了，全家已經破產了。記者黑中亮／攝影
台中梧棲養豬場上周起117頭豬隻接連暴斃，疑似爆發非洲豬瘟疫情後，本月21日場內195頭豬隻再遭全部撲殺後，高齡86歲的陳姓豬農今天表示，「我養豬35年，從沒有發生（非洲豬瘟）這種事，如今豬隻全沒了，全家已經破產了」，無以維持生計下，兒子今天早上已經出門開始找工作。

陳姓豬農受訪時說，他養豬30多年後，7、8年前交棒給兒子接手養豬事業，現在豬場已經完全清空，之後不會再養豬，先前的廚餘，是以每公斤0.5元至1元購買回來當養豬飼料，全家也不樂見發生豬瘟，但這次事件等同於讓他家破產，兒子今天出門找工作，，應該是要回去工地做板模，否則就無法生活。

陳姓豬農兒子先前表示，起初只有5、6隻豬死亡，後來增加到7、8隻，最嚴重的一天甚至暴斃22頭，投藥後起初確實有獲得控制，沒想到沒過幾天，豬隻又開始大量死亡，疫情，強調「我們家絕非不良豬農」，也從沒想過害台灣產業。

大村里長陳昆廷則指出，陳家兒子和自己差一歲，彼此是老鄰居的交情不錯，陳家養豬場在雖然在地方周遭常引起爭議，排汙及臭氣常被人檢舉，但事發後，曾給予陳家關心詢問，陳家也抱怨養豬30多年，從沒想到非洲豬瘟疫情會降臨在他家，只能說很倒霉，才會吃到有含非洲豬瘟病毒的廚餘，讓養豬場一夕之間被清空倒閉。

