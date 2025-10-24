影／3年查獲3豬場偷餵廚餘、2累犯！雲林今設檢疫站嚴防非洲豬瘟

雲林縣是國內養豬最大產地，縣府雖早已全面禁止廚餘養豬，但近3年仍查獲3處養豬場偷餵廚餘，其中2處為累犯，針對台中出現疑似非洲豬瘟疫情，縣府已完成120場高風險養豬場查驗。另為全面防堵非洲豬瘟流入，今起在台61線雲林麥寮段匝道口設置檢疫消毒站，所有畜禽化製車輛進入化製廠前，必須消毒並取得合格證後才放行。

雲林縣早在縣長張麗善上任開始就全面禁止廚餘養豬，但近三年仍查獲3處養豬場偷餵廚餘，其中2場分別飼養1900頭、110頭豬，都曾二度偷餵廚餘，另一場飼養195頭豬的畜牧場去年被查獲初犯，皆依法開罰。動植物防疫所長廖培志表示，近日已針對曾偷餵廚餘、曾以廚餘養豬，或以動植物殘渣飼養等120場高風險養豬場完成查驗，無查獲違規。

廖培志說，雲林縣每天約有87輛化製車次在轄內3處化製廠去化，包含死亡畜禽及屠宰場的下腳料，平均每天化製量約100噸不等，為防堵疫情，今起在麥寮鄉台61線西濱快速道路與153線交叉匝道口設置消毒站，對進入雲林縣境的化製車全面清消。

經檢查完成消毒、有合格防漏密閉設備，且未載來自台中的化製原料，才會發給合格證放行，憑合格證才能進入化製廠，考量交通及安全，會評估是否增加設點。

另外，配合中央政策，今起每天將在縣內每處化製廠採樣抽檢7、8頭豬，廖培志說，感染非洲豬瘟的豬隻會全身發紅，提醒飼主、化製車司機若有發現，應立即通報在地防疫單位。

雲林縣府農業處畜產科長謝詠丞表示，雲林縣每天約有5千頭豬進入全國各地市場拍賣，養豬業者反映5天禁運禁宰影響很大，若延長至15天，拍賣價格及屠宰場量能都將影響重大，縣府除已建請中央藉此次機會全面禁止廚餘養豬外，也建請中央在日後開放屠宰作業時，協助地方擴充屠宰量能並穩定豬價，保障豬農收益。