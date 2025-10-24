賴總統稱「多數縣市反對禁用廚餘」 藍委：最大防疫漏洞在總統府

台中市爆非洲豬瘟，賴清德總統今表示當年不全面禁用廚餘，是因他擔任行政院長時「多數縣市反對」。國民黨立委許宇甄批，賴清德面對危機時慣於政治算計，缺乏決斷力，台灣最大的防疫漏洞，不在養豬場，而是在總統府。國民黨立委張嘉郡也說，7年前雲林縣已禁用廚餘養豬，呼籲中央與其他養豬縣市跟進，無奈當時的行政院與農委會不願同步。

賴總統今到彰化參觀「2025台灣設計展」，主動提及非洲豬瘟疫情，稱當年之所以不全面禁用廚餘，是因他擔任行政院長時「多數縣市反對」，繼續用廚餘的應做好加熱殺菌設備，確保病毒死亡才能餵養。不過，高雄市長陳其邁今也表示，未來應全面停用廚餘餵豬。不僅有效防疫，也是保護國家畜牧產業的長遠策略。

許宇甄批，賴總統又在推卸責任，把自己當年的錯誤決策甩鍋給地方政府，這種態度正是民進黨長年執政最大問題的縮影，權力在握時高高在上，出了事就一概撇清，都是別人的錯。

許宇甄指出，當時全球多國已全面禁用廚餘養豬，台灣卻在賴總統一聲循環經濟口號下，硬讓廚餘繼續進入豬場。如今疫情再起，這項錯誤政策不僅暴露了中央決策的軟弱，更顯示賴總統在面對危機時慣於政治算計，也缺乏決斷力。

許宇甄強調，非洲豬瘟不是地方議題，而是國安議題；廚餘循環不是非得要靠餵豬才能實現，廚餘餵養做法已讓防疫出現破口。賴總統若真重視農業，就該勇於承認錯誤、補救政策，而不是在疫情威脅下還顧著為自己開脫。這樣的領導風格，只會讓人民看清一件事，台灣最大的防疫漏洞，不在養豬場，而是在總統府。

張嘉郡表示，早在7年前，雲林縣就已經禁用廚餘養豬，也呼籲中央與其他養豬縣市跟進，但無奈當時的行政院與農委會不願同步。

張嘉郡指出，獸醫系學者也說，高溫蒸煮仍有遺漏病毒的可能，更何況實務上高溫蒸煮無法即時餵豬，無法完全避免豬農只是加溫的便宜行事。

張嘉郡也說，發生非洲豬瘟的世界各國，幾乎9成都是因廚餘養豬導致，因此才主張全面禁止廚餘養豬，陳其邁也公開倡議，為了保護養豬產業，切斷可能感染鏈是必要的，請賴總統與農業部三思。