台中要完全禁用廚餘養豬？盧秀燕表態：評估中、會等中央決定

台中市爆發非洲豬瘟疑雲，農業部下令全國豬隻禁運禁宰5天、禁止餵食廚餘15天。根據現行法規，200頭豬以上的養豬場可餵食廚餘，高雄市長陳其邁倡議未來全面停用廚餘餵豬；台中市長盧秀燕表示，中央還在審視政策，台中會一面評估，一面等中央決定。

陳其邁今天受訪表示，這次台中養豬場的疫情來源尚無法確定，廚餘餵養、廠內作業人員外部汙染乃至其他豬場交叉感染，都是可能的因素，要全面蒐證找出確切源頭；他認為，廚餘餵豬長期被視為防疫漏洞之一，未來應該全面停用廚餘餵豬，也是保護國家畜牧業的長遠策略。

盧秀燕今天參加前進應變所記者會，被問及台中是否跟進禁止廚餘養豬，她說目前全國22縣市部分禁止，大部分縣市根據中央政策沒有禁止，只有199頭豬以下的豬場禁餵廚餘，200頭以上就可以。

盧秀燕表示，台中市政府長期都是根據中央政策，開放廚餘餵豬，但經過這次事件，中央已經在重新審視政策，中市會等中央的決定，市府也有在評估研究，目前中央、地方都在思考相關政策。