台中要完全禁用廚餘養豬？盧秀燕表態：評估中、會等中央決定

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，未來是否要禁止廚餘餵豬，市府已在評估研究，也會等中央審視政策後做出決定。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，未來是否要禁止廚餘餵豬，市府已在評估研究，也會等中央審視政策後做出決定。記者陳敬丰／攝影

台中市爆發非洲豬瘟疑雲，農業部下令全國豬隻禁運禁宰5天、禁止餵食廚餘15天。根據現行法規，200頭豬以上的養豬場可餵食廚餘，高雄市長陳其邁倡議未來全面停用廚餘餵豬；台中市長盧秀燕表示，中央還在審視政策，台中會一面評估，一面等中央決定。

陳其邁今天受訪表示，這次台中養豬場的疫情來源尚無法確定，廚餘餵養、廠內作業人員外部汙染乃至其他豬場交叉感染，都是可能的因素，要全面蒐證找出確切源頭；他認為，廚餘餵豬長期被視為防疫漏洞之一，未來應該全面停用廚餘餵豬，也是保護國家畜牧業的長遠策略。

盧秀燕今天參加前進應變所記者會，被問及台中是否跟進禁止廚餘養豬，她說目前全國22縣市部分禁止，大部分縣市根據中央政策沒有禁止，只有199頭豬以下的豬場禁餵廚餘，200頭以上就可以。

盧秀燕表示，台中市政府長期都是根據中央政策，開放廚餘餵豬，但經過這次事件，中央已經在重新審視政策，中市會等中央的決定，市府也有在評估研究，目前中央、地方都在思考相關政策。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

台中梧棲養豬場上周起117頭豬隻接連暴斃，疑似爆發非洲豬瘟疫情後，本月21日場內195頭豬隻再遭全部撲殺後，高齡86歲的...

同樣廚餘餵飼 台灣豬為何染瘟 日本卻沒事？

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委邱志偉說，日本也有使用廚餘養豬，建議政府向日本取經，農業部長陳駿季表示會立刻...

豬隻禁宰禁運時間5天...延長到15天？農業部：依狀況調整

台中市梧棲區一間豬場爆發非洲豬瘟疑雲，農業部下令全國豬隻禁運禁宰5天，農業部長陳駿季昨備詢表示，禁運禁宰以15天為限。農...

影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀

台中豬場爆發非洲豬瘟，肉品流向成為全台大稽查重點，一批來自台中感染非洲豬瘟病毒的豬肉，昨晚經彰化肉商轉售欲運往高雄，高市...

防非洲豬瘟破口...北竿沙灘驚見死豬！馬祖海巡隊火速封鎖採樣　

金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊昨天接獲通報，指北竿芹壁沙灘出現疑似死亡豬隻，巡邏人員立即趕赴現場拉起封鎖線，並通報連江縣...

指「中國集運」是非洲豬瘟最大漏洞 林楚茵：海關難一一查驗

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，經採檢送驗檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。民進黨立委林楚茵表示，自20...

