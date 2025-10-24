侯友宜指示全面防堵非洲豬瘟 經發局觀察：公有市場肉價均穩定

因應台中市疑似非洲豬瘟疫情，新北市政府非洲豬瘟防疫緊急應變中心2次召開，市長侯友宜23日主持防疫會議，召集15個局處跨域動員，全面防堵疫情進入新北養豬場域及肉品市場，務必「不讓病毒跨過新北防線」。

應變中心表示，除完成電話及實地訪視全市107家養豬場，依據中央防疫規定，新北市今年已完成180件血清樣本採檢，全數正常。確認66場廚餘場訂購飼料，並發放107場消毒水，加強防疫宣導。

屠宰場禁宰禁運期間，每日皆有2名防疫人員駐場督導車輛清消、確保場區自主消毒。樹林分局並在23日0時起於樹林肉品市場、德勝屠宰場路口巡檢，全面管制禁止運豬車輛載運及進入新北，全國禁運禁宰期間即時回報。侯友宜也於23日至肉品市場防疫視察。

針對連假期間，侯友宜指示，非洲豬瘟必須全面備戰，不容小覷， 66場廚餘場3天內要全面掌控餵飼狀況，不管用視訊或電話等方式，都需確認107場養豬場健康狀況，各局處依照分工表每日下午4時需將防疫執行情形回報農業局。

另外，針對疑似混有台中市屠宰後售往彰化肉品加工廠的豬肉，流向新北共計約688公斤，衛生局已掌握流向，如果成為廚餘，將要再進一步追查廚餘回收處。

衛生局表示，為積極協助防堵非洲豬瘟疫情擴散風險，針對疑似混有台中市屠宰後售往彰化肉品加工廠之豬肉流向本市共計約688公斤，其中220公斤未售出，已要求業者即刻停止販售，其餘已全數售出。農業部強調這28隻豬隻於上市前均已接受屠宰場層層把關檢查，安全無虞。

環保局全面撤除垃圾車廚餘養豬桶，強化廚餘清運轉焚化處理，截至23日已進焚化廠28車次，共131.74公噸。另製作防疫圖卡與宣導音檔，透過「新北i環保」社群平台與垃圾車沿線播放，提醒民眾「廚餘不進場、防疫要落實」。