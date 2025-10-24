侯友宜指示全面防堵非洲豬瘟 經發局觀察：公有市場肉價均穩定

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜23日召開新北市政府非洲豬瘟災害應變中心第2次會議。圖／新北市動保處提供
新北市長侯友宜23日召開新北市政府非洲豬瘟災害應變中心第2次會議。圖／新北市動保處提供

因應台中市疑似非洲豬瘟疫情，新北市政府非洲豬瘟防疫緊急應變中心2次召開，市長侯友宜23日主持防疫會議，召集15個局處跨域動員，全面防堵疫情進入新北養豬場域及肉品市場，務必「不讓病毒跨過新北防線」。

應變中心表示，除完成電話及實地訪視全市107家養豬場，依據中央防疫規定，新北市今年已完成180件血清樣本採檢，全數正常。確認66場廚餘場訂購飼料，並發放107場消毒水，加強防疫宣導。

屠宰場禁宰禁運期間，每日皆有2名防疫人員駐場督導車輛清消、確保場區自主消毒。樹林分局並在23日0時起於樹林肉品市場、德勝屠宰場路口巡檢，全面管制禁止運豬車輛載運及進入新北，全國禁運禁宰期間即時回報。侯友宜也於23日至肉品市場防疫視察。

針對連假期間，侯友宜指示，非洲豬瘟必須全面備戰，不容小覷， 66場廚餘場3天內要全面掌控餵飼狀況，不管用視訊或電話等方式，都需確認107場養豬場健康狀況，各局處依照分工表每日下午4時需將防疫執行情形回報農業局。

另外，針對疑似混有台中市屠宰後售往彰化肉品加工廠的豬肉，流向新北共計約688公斤，衛生局已掌握流向，如果成為廚餘，將要再進一步追查廚餘回收處。

衛生局表示，為積極協助防堵非洲豬瘟疫情擴散風險，針對疑似混有台中市屠宰後售往彰化肉品加工廠之豬肉流向本市共計約688公斤，其中220公斤未售出，已要求業者即刻停止販售，其餘已全數售出。農業部強調這28隻豬隻於上市前均已接受屠宰場層層把關檢查，安全無虞。

環保局全面撤除垃圾車廚餘養豬桶，強化廚餘清運轉焚化處理，截至23日已進焚化廠28車次，共131.74公噸。另製作防疫圖卡與宣導音檔，透過「新北i環保」社群平台與垃圾車沿線播放，提醒民眾「廚餘不進場、防疫要落實」。

經發局統計，截至23日上午，全市公有市場所販售「里肌肉、後腿肉、五花肉」價格均維持穩定，無明顯漲幅。也宣導逾2萬家次，呼籲商家不使用疫區進口肉品。侯友宜表示，各單位依分工表全力防疫備戰，全力配合中央政策，確保新北養豬產業及民眾食安。

新北市聯合稽查小組至廚餘場進行防疫宣導．圖／新北市動保處提供
新北市聯合稽查小組至廚餘場進行防疫宣導．圖／新北市動保處提供
新北市政府聯合稽查小組提供消毒水給107間養豬場。圖／新北市動保處提供
新北市政府聯合稽查小組提供消毒水給107間養豬場。圖／新北市動保處提供
新北市長侯友宜23日至樹林肉品市場防疫視察。圖／新北市動保處提供
新北市長侯友宜23日至樹林肉品市場防疫視察。圖／新北市動保處提供

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

台中梧棲養豬場上周起117頭豬隻接連暴斃，疑似爆發非洲豬瘟疫情後，本月21日場內195頭豬隻再遭全部撲殺後，高齡86歲的...

同樣廚餘餵飼 台灣豬為何染瘟 日本卻沒事？

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委邱志偉說，日本也有使用廚餘養豬，建議政府向日本取經，農業部長陳駿季表示會立刻...

全國禁運禁宰5天...台東再延長1個月只吃庫存豬 農業處：全縣供需無虞

非洲豬瘟疫情爆發，全台防疫禁運禁宰5天，台東縣自主防疫還決定再延長1個月，不過，有業者擔心延長1個月，供需恐有問題。農業...

豬隻禁宰禁運時間5天...延長到15天？農業部：依狀況調整

台中市梧棲區一間豬場爆發非洲豬瘟疑雲，農業部下令全國豬隻禁運禁宰5天，農業部長陳駿季昨備詢表示，禁運禁宰以15天為限。農...

影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀

台中豬場爆發非洲豬瘟，肉品流向成為全台大稽查重點，一批來自台中感染非洲豬瘟病毒的豬肉，昨晚經彰化肉商轉售欲運往高雄，高市...

防非洲豬瘟破口...北竿沙灘驚見死豬！馬祖海巡隊火速封鎖採樣　

金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊昨天接獲通報，指北竿芹壁沙灘出現疑似死亡豬隻，巡邏人員立即趕赴現場拉起封鎖線，並通報連江縣...

