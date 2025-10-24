快訊

台中非洲豬瘟疑雲挨批神隱 盧秀燕今解釋「先等中央開記者會」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
挨批神隱，台中市長盧秀燕回應，市府本來就會分工，她也是台中市政府第一個受訪的人，且當天要先等中央開完記者會。記者陳敬丰／攝影
挨批神隱，台中市長盧秀燕回應，市府本來就會分工，她也是台中市政府第一個受訪的人，且當天要先等中央開完記者會。記者陳敬丰／攝影

台中市梧棲區一間養豬場斃死豬遭驗出非洲豬瘟PCR陽性，震動全國，農業部緊急下令全國豬隻禁運禁宰5天、禁止餵食廚餘15天。台中市長盧秀燕遭外界質疑，這幾天較未公開受訪且慢半拍，她今天表示，自己是台中市第一個受訪的，而且當天要等中央先開完記者會。

該養豬場10月10日開始有豬隻死亡，到14日已累積約50頭豬隻死亡，台中市動保處派員到場，因死亡豬隻沒有典型非洲豬瘟症狀，並未送檢；20日該豬場有成豬死亡，特約獸醫師通知動保處，動保處強制採檢送往獸醫研究所，21日驗出非洲豬瘟PCR陽性。

農業部22日上午開記者會說明狀況，盧秀燕當天上午在大坑有公開行程，行程後受訪表示「會和中央合作，希望是個案」， 下午的市府防疫記者會也是由副市長黃國榮主持，盧本人則參加稍晚的台中購物節記者會。

盧秀燕昨天和行政院長卓榮泰共同赴前進應變所開會，今天她再次到前進應變所開會。盧說，昨天開會的成效很好，市府下午思考，之後可以比照昨天，與中央採用聯合會議與記者會，讓外界更了解相關資訊，希望這樣的方式可以持續一段時間，讓防疫工作更有效率。

現場媒體質疑，農業部22日開完記者會後，盧秀燕不是去參加防疫記者會，而是去購物節，中間考量為何？這兩天遭外界批評神隱、慢半拍、沒有正面回應，她的想法是什麼？

盧秀燕回應，她自己就是台中市政府第一個公開受訪的人，22日在大坑受訪時，現場比較混亂，第一時間沒聽清楚題目，後來有聽到，覺得應該說明；另外當天中央也有開記者會，且希望由他們宣布，台中市府不要個別表示意見，她也是等中央開完記者會才受訪。

至於是否出席防疫記者會，盧秀燕強調，市府本來就會分工，22日當天上午她已公開受訪，下午的防疫記者會就授權副市長主持，就像今天前進應變所的記者會，農業部長陳駿季也授權次長杜文珍主持；昨天的狀況類似，副市長主持府內記者會，她則參加和卓揆一起主持的前進應變所記者會。

非洲豬瘟檢體宅配惹議！民代批防疫破口 中市府：符合相關指引

批藍白刪非洲豬瘟防疫預算、盧秀燕消極 綠委：誰製造破口一目了然

中央地方共同面對非洲豬瘟疑雲 盧秀燕：嚴格稽查、有查必報

影／防範非洲豬瘟 卓榮泰、盧秀燕前進應變所開會

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

台中梧棲養豬場上周起117頭豬隻接連暴斃，疑似爆發非洲豬瘟疫情後，本月21日場內195頭豬隻再遭全部撲殺後，高齡86歲的...

同樣廚餘餵飼 台灣豬為何染瘟 日本卻沒事？

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委邱志偉說，日本也有使用廚餘養豬，建議政府向日本取經，農業部長陳駿季表示會立刻...

全國禁運禁宰5天...台東再延長1個月只吃庫存豬 農業處：全縣供需無虞

非洲豬瘟疫情爆發，全台防疫禁運禁宰5天，台東縣自主防疫還決定再延長1個月，不過，有業者擔心延長1個月，供需恐有問題。農業...

豬隻禁宰禁運時間5天...延長到15天？農業部：依狀況調整

台中市梧棲區一間豬場爆發非洲豬瘟疑雲，農業部下令全國豬隻禁運禁宰5天，農業部長陳駿季昨備詢表示，禁運禁宰以15天為限。農...

影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀

台中豬場爆發非洲豬瘟，肉品流向成為全台大稽查重點，一批來自台中感染非洲豬瘟病毒的豬肉，昨晚經彰化肉商轉售欲運往高雄，高市...

防非洲豬瘟破口...北竿沙灘驚見死豬！馬祖海巡隊火速封鎖採樣　

金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊昨天接獲通報，指北竿芹壁沙灘出現疑似死亡豬隻，巡邏人員立即趕赴現場拉起封鎖線，並通報連江縣...

