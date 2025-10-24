台中非洲豬瘟疑雲挨批神隱 盧秀燕今解釋「先等中央開記者會」

台中市梧棲區一間養豬場斃死豬遭驗出非洲豬瘟PCR陽性，震動全國，農業部緊急下令全國豬隻禁運禁宰5天、禁止餵食廚餘15天。台中市長盧秀燕遭外界質疑，這幾天較未公開受訪且慢半拍，她今天表示，自己是台中市第一個受訪的，而且當天要等中央先開完記者會。

該養豬場10月10日開始有豬隻死亡，到14日已累積約50頭豬隻死亡，台中市動保處派員到場，因死亡豬隻沒有典型非洲豬瘟症狀，並未送檢；20日該豬場有成豬死亡，特約獸醫師通知動保處，動保處強制採檢送往獸醫研究所，21日驗出非洲豬瘟PCR陽性。

農業部22日上午開記者會說明狀況，盧秀燕當天上午在大坑有公開行程，行程後受訪表示「會和中央合作，希望是個案」， 下午的市府防疫記者會也是由副市長黃國榮主持，盧本人則參加稍晚的台中購物節記者會。

盧秀燕昨天和行政院長卓榮泰共同赴前進應變所開會，今天她再次到前進應變所開會。盧說，昨天開會的成效很好，市府下午思考，之後可以比照昨天，與中央採用聯合會議與記者會，讓外界更了解相關資訊，希望這樣的方式可以持續一段時間，讓防疫工作更有效率。

現場媒體質疑，農業部22日開完記者會後，盧秀燕不是去參加防疫記者會，而是去購物節，中間考量為何？這兩天遭外界批評神隱、慢半拍、沒有正面回應，她的想法是什麼？

盧秀燕回應，她自己就是台中市政府第一個公開受訪的人，22日在大坑受訪時，現場比較混亂，第一時間沒聽清楚題目，後來有聽到，覺得應該說明；另外當天中央也有開記者會，且希望由他們宣布，台中市府不要個別表示意見，她也是等中央開完記者會才受訪。

至於是否出席防疫記者會，盧秀燕強調，市府本來就會分工，22日當天上午她已公開受訪，下午的防疫記者會就授權副市長主持，就像今天前進應變所的記者會，農業部長陳駿季也授權次長杜文珍主持；昨天的狀況類似，副市長主持府內記者會，她則參加和卓揆一起主持的前進應變所記者會。