快訊

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分助勇士OT逆轉金塊

空服員之死…長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

臺南市府即時攔截有疑慮的豬肉原料 全面強化食安稽查與防疫措施

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

為確保市售肉品來源安全，保障市民健康與權益，臺南市政府衛生局23日上午啟動加強查核機制，並針對傳統市場、餐飲業及肉品製造業者進行豬肉來源及屠宰證明查核，此次查核涵蓋62家業者，包括35家攤販、1家餐飲業者、1家養豬場及25家食品製造業者，結果均符合相關規定。

在查核過程中，稽查人員進入本市某食品公司，該公司業者主動告知已收到上游供應商的通知需回收一批產品。經清點，現場有20箱共300公斤的豬背皮，全部貨品未開封使用。當日下午2點，衛生局接獲彰化縣衛生局通知，指出該縣某肉品分切廠製造的豬肉原料來自於臺中市一個有疑慮的畜牧場，且該產品已流入上述食品公司。隨後，業者已立即辦理退貨，衛生局24日已派員全程監督退貨過程，確保該批產品不會再流入市面。

為應對全國豬隻疫情風險，臺南市動物防疫保護處積極強化防疫措施，全面落實各項防控行動。根據最新防疫規範，市內各肉品市場將實施為期五天的禁運禁宰措施，並加強市場內與運輸車輛的清消作業，亦已於肉品市場外圍張貼「禁止私宰」及「全國禁運」等防疫法規公告，提醒業者與民眾遵守「禁止私宰」與「全國禁運」的相關規定，確保市場環境衛生與防疫安全。

此外，為加強豬場生物安全防疫，動保處協同豬農積極設置「護城河式」防線，並撒布生石灰，在豬場外圍構築起防疫屏障；另全市禁止廚餘養豬，環保局同步強化廚餘管理，改由廚餘廠及指定地點集中處理，確保回收不中斷、處理去向明確，嚴防疫情擴散。

衛生局局長李翠鳳強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會感染人類，請市民無須過度恐慌。惟為確保市售肉品來源安全，後續將繼續進行不定期抽查，確保市售肉品安全，讓市民可以放心選購。

市長黃偉哲提醒，民眾選購豬肉產品時，應確認產品來源是否合法，查看是否有屠宰標章及完整標示，並保留購買憑證，以保障自身消費權益。非洲豬瘟病毒不耐高溫，因此建議民眾務必將豬肉煮熟食用，以確保食用安全。市長同時呼籲業者要嚴格遵守相關規範，切勿以身試法，共同維護食品安全。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

台中梧棲養豬場28頭豬已全數販售 農業部強調「沒有食安問題」

有疑慮豬肉原料流入台南 衛生局即時攔截300公斤未流入市面

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

非洲豬瘟防疫作戰 新北防疫應變中心持續監控107家養豬場

相關新聞

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

台中梧棲養豬場上周起117頭豬隻接連暴斃，疑似爆發非洲豬瘟疫情後，本月21日場內195頭豬隻再遭全部撲殺後，高齡86歲的...

同樣廚餘餵飼 台灣豬為何染瘟 日本卻沒事？

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委邱志偉說，日本也有使用廚餘養豬，建議政府向日本取經，農業部長陳駿季表示會立刻...

全國禁運禁宰5天...台東再延長1個月只吃庫存豬 農業處：全縣供需無虞

非洲豬瘟疫情爆發，全台防疫禁運禁宰5天，台東縣自主防疫還決定再延長1個月，不過，有業者擔心延長1個月，供需恐有問題。農業...

豬隻禁宰禁運時間5天...延長到15天？農業部：依狀況調整

台中市梧棲區一間豬場爆發非洲豬瘟疑雲，農業部下令全國豬隻禁運禁宰5天，農業部長陳駿季昨備詢表示，禁運禁宰以15天為限。農...

影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀

台中豬場爆發非洲豬瘟，肉品流向成為全台大稽查重點，一批來自台中感染非洲豬瘟病毒的豬肉，昨晚經彰化肉商轉售欲運往高雄，高市...

防非洲豬瘟破口...北竿沙灘驚見死豬！馬祖海巡隊火速封鎖採樣　

金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊昨天接獲通報，指北竿芹壁沙灘出現疑似死亡豬隻，巡邏人員立即趕赴現場拉起封鎖線，並通報連江縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。