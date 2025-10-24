臺南市府即時攔截有疑慮的豬肉原料 全面強化食安稽查與防疫措施

為確保市售肉品來源安全，保障市民健康與權益，臺南市政府衛生局23日上午啟動加強查核機制，並針對傳統市場、餐飲業及肉品製造業者進行豬肉來源及屠宰證明查核，此次查核涵蓋62家業者，包括35家攤販、1家餐飲業者、1家養豬場及25家食品製造業者，結果均符合相關規定。

在查核過程中，稽查人員進入本市某食品公司，該公司業者主動告知已收到上游供應商的通知需回收一批產品。經清點，現場有20箱共300公斤的豬背皮，全部貨品未開封使用。當日下午2點，衛生局接獲彰化縣衛生局通知，指出該縣某肉品分切廠製造的豬肉原料來自於臺中市一個有疑慮的畜牧場，且該產品已流入上述食品公司。隨後，業者已立即辦理退貨，衛生局24日已派員全程監督退貨過程，確保該批產品不會再流入市面。

為應對全國豬隻疫情風險，臺南市動物防疫保護處積極強化防疫措施，全面落實各項防控行動。根據最新防疫規範，市內各肉品市場將實施為期五天的禁運禁宰措施，並加強市場內與運輸車輛的清消作業，亦已於肉品市場外圍張貼「禁止私宰」及「全國禁運」等防疫法規公告，提醒業者與民眾遵守「禁止私宰」與「全國禁運」的相關規定，確保市場環境衛生與防疫安全。

此外，為加強豬場生物安全防疫，動保處協同豬農積極設置「護城河式」防線，並撒布生石灰，在豬場外圍構築起防疫屏障；另全市禁止廚餘養豬，環保局同步強化廚餘管理，改由廚餘廠及指定地點集中處理，確保回收不中斷、處理去向明確，嚴防疫情擴散。

衛生局局長李翠鳳強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會感染人類，請市民無須過度恐慌。惟為確保市售肉品來源安全，後續將繼續進行不定期抽查，確保市售肉品安全，讓市民可以放心選購。

市長黃偉哲提醒，民眾選購豬肉產品時，應確認產品來源是否合法，查看是否有屠宰標章及完整標示，並保留購買憑證，以保障自身消費權益。非洲豬瘟病毒不耐高溫，因此建議民眾務必將豬肉煮熟食用，以確保食用安全。市長同時呼籲業者要嚴格遵守相關規範，切勿以身試法，共同維護食品安全。