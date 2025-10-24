快訊

防非洲豬瘟破口...北竿沙灘驚見死豬！馬祖海巡隊火速封鎖採樣　

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
馬祖北竿芹壁沙灘昨天出現疑似死亡豬隻，巡邏人員立即趕赴現場拉起封鎖線。圖/馬祖海巡隊提供
金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊昨天接獲通報，指北竿芹壁沙灘出現疑似死亡豬隻，巡邏人員立即趕赴現場拉起封鎖線，並通報連江縣政府產業發展處及農業部動植物防疫檢疫署基隆分署馬祖檢疫站派員到場處理，同步啟動非洲豬瘟防疫應變機制。

經檢疫人員採樣與環境清消後，死亡豬隻隨即完成焚燬與掩埋，全案均依標準作業程序妥善處理，防堵疫情風險於源頭。

自2018年鄰近國家爆發非洲豬瘟以來，海巡署即設立防疫緊急應變機制，對沿岸海漂豬屍採取「封鎖、採樣、清消、銷毀」四步驟嚴格執行。農業部於10月22日公布台中市出現疑似非洲豬瘟案例後，海巡署隨即依海委會主委管碧玲指示，成立緊急應變中心並召開第一次防疫會議，全面啟動「防範非洲豬瘟疫情專案計畫」，要求全體人員以「防疫視同作戰」的最高戒備投入防堵工作。

為守住國門安全，海巡署目前針對進港漁船實施100%安全檢查，若查獲病死豬或畜禽廢棄物，立即通報防檢疫單位採樣，並由相關機關執行焚燒或掩埋作業。同時，依行政院長卓榮泰指示，強化邊境查緝與防範走私行動，嚴防豬隻、冷凍豬肉及製品非法輸入。

海巡署也透過雷達監控、海上巡查與情資研判掌握可疑船舶動態，一旦發現異常立即派艇攔查。

統計顯示，今年迄今海巡署已執行登檢可疑船舶141艘次、港口安檢逾130萬艘次，並進行176萬人次漁民防疫宣導，全力確保防疫應變無死角。

海巡署強調，第一線人員將以「最高標準、最嚴謹態度」全面投入防堵行動，呼籲民眾切勿心存僥倖攜帶或走私豬肉製品入境，違者可依動物傳染病防治條例裁罰最高100萬元。

若發現海漂豬隻或疑似走私情事，請立即撥打「118」報案專線，共同守護國人健康與畜產安全。

馬祖北竿芹壁沙灘昨天出現疑似死亡豬隻，巡邏人員立即趕赴現場拉起封鎖線。圖/馬祖海巡隊提供
