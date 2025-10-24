同樣廚餘餵飼 台灣豬為何染瘟 日本卻沒事？

快訊

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
國內爆發首例疑似非洲豬瘟，農業部公告全面禁止廚餘養豬。圖/聯合報系資料照片
台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委邱志偉說，日本也有使用廚餘養豬，建議政府向日本取經，農業部長陳駿季表示會立刻研議引進。

事實上，立法院法制局早在2019年發表一分「禁用廚餘養豬以因應非洲豬瘟疫情之研析」報告建議，政府應否「全面」禁止廚餘養豬仍有待商榷，經查歐盟及澳洲等國家，現已明文禁止使用廚餘養豬，其中歐盟自英國發生口蹄疫後於2002年禁止。美國則是由各州政府自行決定，目前約有18州禁止。

日本雖然未明文禁止，但是發展出一套完整集中處理廚餘的工序，推出剩食再利用的「環保液體飼料」來養豬，除了高溫殺菌外，還多了一道乳酸發酵的手續 。

聯合報新聞網「倡議+」頻道於今年3月30轉載一則報導，一位日本水產省官員在看到機場廚餘，引發他利用廚餘養豬的勵志故事。

日本豬肉通常被認為很好吃，特點是肉質細緻、多汁，帶有甜味和清爽的脂肪。 這歸功於日本對豬隻品種、飼料和飼養方式的嚴格要求。

廚餘只能丟棄嗎？日本一位農林水產省官員，有一天公司前方的鹿兒島機場映入他的眼簾。機場每天都會產生大量的食品廢棄物，不好處理又浪費，要是讓這些食品廢棄物長出黑麴，任由發酵，做成家畜用的飼料會怎麼樣？

山元正博、山元文晴在《驚人的發酵力》書中，分享這項創新技術不僅解決食品廢棄物的處理難題，更為養豬業帶來革命性的改變。

這位官員用食品廢棄物培養河內黑麴菌，研發出劃時代的「河內式黑麴液體飼料」，還親自飼養1200頭豬，以實驗數據證實「麴」帶來非凡效果。

所謂的液體飼料。通常要把食品廢棄物烘乾做成飼料，與處理燒酒廢液一樣，每公噸的花費是1萬日圓（按當時匯率約新台幣2200元）。但是，「河內式黑麴液體飼料」的花費就只有種麴的材料費，連同殺菌的成本計算在內，1公噸只需2000日圓（約新台幣440元）。

當然要興建發酵設備必須花費一筆不小的費用，但這筆費用是一次性的，之後的維護成本並不高。唯一要注意，這個飼料的製作只能使用黑麴或是白麴的種麴，不能使用黃麴，黃麴容易腐壞。

「河內式黑麴液體飼料」，花費些許成本就能把大量的食品廢棄物變成飼料，是真正做到資源回收再利用的劃時代技術，目前已取得專利，由各大超商的關係企業導入並引用。

不僅如此，「河內式黑麴液體飼料」能夠生產出更優質的豬肉，因此各大畜產業者也已經開始採用這個技術。就這樣，不管給牛吃或給豬吃，劃時代的麴飼料終於完成了。

桃園養豬協會理事長林承德指出，黑豬肉占比所有豬肉市場5%至7%，比率雖然不高，但是中央突然下令不能用廚餘，又沒有配套措施，要養黑豬的農民如何處理回收的廚餘？而且黑豬就是靠廚餘養出美味的品質，不能用廚餘，等於要大家不要養黑豬，勢必嚴重影響生計。

因此，問題不在禁不禁用廚餘，在管，理與執行。

