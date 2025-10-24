國民黨批卓榮泰「不留廚餘就沒有豬瘟」是廢話 防疫回歸專業

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台中出現疑似非洲豬瘟案例，行政院長卓榮泰（左）、台中市長盧秀燕（右）23日到前進應變所開會，兩人不時交頭接耳討論。(記者黃仲裕／攝影)
台中市爆非洲豬瘟廚餘餵養豬隻被認為是最可能原因。行政院長卓榮泰說「太多的廚餘沒有去處，才會被拿來餵豬」。對此，國民黨今批，把菜吃完就沒有非洲豬瘟？賴清德政府把人民當笨蛋在耍。

卓榮泰表示，國內現在有太多的廚餘沒有去處，才會被拿來餵豬，所以拜託大家現在起要把食物全部吃完，不要有廚餘，因為如果大家都能夠把食物吃完，也就不會有廚餘去化的問題，更不會讓豬隻吃到很多的廚餘，造成傳染源。

國民黨表示，面對非洲豬瘟的來襲，無論中央地方本應攜手努力，從制度面改進廚餘養豬的問題，從專業角度進行移動管制、防疫措施、撲殺作業等一系列流程，卓榮泰竟在講「說教式廢話」。若按照「吃飯不留廚餘，就沒有非洲豬瘟」的邏輯，國民黨必須好奇提問：難道民進黨執政不用羞恥心，就可厚臉皮說廢話？

國民黨諷刺，若按相同邏輯，政府只需要把責任推給人民即可，可以造樣造句：「買便當不要盒子，就不會有垃圾」、「買可樂不用寶特瓶，就不需要回收」、「生活不要用電，就不會有缺電問題」。

國民黨表示，無論賴政府如何廢話式造句都無法解決制度問題，過去長期以來，雲林縣長張麗善就呼籲勿讓台灣豬暴露風險中，負責任的在上任第一天就全面禁用廚餘養豬，結果卻被時任行政院長的賴清德總統質疑「地方勿想到什麼就做什麼」。

國民黨指出，事實證明連卓榮泰都認為廚餘養豬是非洲豬瘟的一大風險，解決方式竟然不是檢討賴清德過去「想說什麼廢話就說什麼廢話」，認真改進廚餘養豬的制度問題，反而花時間要求人民「把菜吃完就不會有廚餘」。

國民黨表示，若廚餘養豬的制度問題來源就在人民不把菜吃完，所以產生太多廚餘，按照賴政府的思維，難不成未來應對非洲豬瘟的方式，是民進黨要立法要求人民吃飯不可以有廚餘？請問如果人民未來就是產生廚餘，民進黨是要對人民打手心還是罰站呢？

國民黨呼籲，民進黨應對非洲豬瘟的問題，縱使夢裡什麼都有，為了國家與人民，應當放棄一切荒謬又不切實際的廢話，應當回歸專業治理，通過改善機制，攜手抗疫，守護台灣的產業。

