有疑慮豬肉原料流入台南 衛生局即時攔截300公斤未流入市面

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
肉品市場內部擴大消毒，強化非洲豬瘟防疫工作。圖／台南市衛生局提供
肉品市場內部擴大消毒，強化非洲豬瘟防疫工作。圖／台南市衛生局提供

台中梧棲一處養豬場近日驗出非洲豬瘟，台南市衛生局於10月23日立即啟動加強查核機制，全面強化市售肉品安全管控。某食品公司主動通報，已接獲上游供應商通知需回收一批產品。經現場清點，共有20箱、總重300公斤的豬背皮，均未開封使用。

同日下午2點，衛生局接獲彰化縣衛生局通報，指出該縣某肉品分切廠所製豬肉原料來自台中市疑似疫區畜牧場，且該批產品已流入上述食品公司。業者隨即辦理退貨，台南市衛生局於10月24日派員全程監督退貨過程，確保該批產品不會再流入市面。

為保障市民健康與消費權益，台南市衛生局於23日上午展開豬肉來源及屠宰證明查核，涵蓋傳統市場、餐飲業及肉品製造業者，共計查核62家，包括35家攤販、1家餐飲業者、1家養豬場及25家食品製造業者，結果均符合相關規定。

因應全國豬隻疫情風險，台南市動物防疫保護處同步強化防疫措施，市內各肉品市場實施為期五天的禁運禁宰，並加強市場與運輸車輛清消作業，於市場外圍張貼「禁止私宰」及「全國禁運」公告，提醒業者與民眾遵守防疫規定，維護市場環境衛生。

此外，動保處協同豬農設置「護城河式」防線，撒布生石灰於豬場外圍，構築防疫屏障；全市亦禁止廚餘養豬，由環保局統一管理廚餘回收與處理，確保去向明確，防堵疫情擴散。

衛生局局長李翠鳳表示，非洲豬瘟非人畜共通傳染病，不會感染人類，請市民無須過度恐慌。衛生局將持續不定期抽查市售肉品，確保安全，讓市民安心選購。

市長黃偉哲提醒，民眾選購豬肉產品時，應確認來源是否合法，查看屠宰標章與完整標示，並保留購買憑證，以保障自身權益。非洲豬瘟病毒不耐高溫，建議民眾務必將豬肉煮熟食用，確保食用安全。市長並呼籲業者嚴格遵守規範，切勿以身試法，共同維護食品安全。如有食品安全衛生相關問題，可打服務專線 0800-285-000，將有專人提供協助。

禁運禁宰、禁止私宰等法規告示貼用肉品市場拍賣館門口加強宣導。圖／台南市衛生局提供
禁運禁宰、禁止私宰等法規告示貼用肉品市場拍賣館門口加強宣導。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局進行豬肉來源及屠宰證明查。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局進行豬肉來源及屠宰證明查。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局進行豬肉來源及屠宰證明查。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局進行豬肉來源及屠宰證明查。圖／台南市衛生局提供

非洲豬瘟 廚餘

