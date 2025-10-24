台中梧棲養豬場28頭豬已全數販售 農業部強調「沒有食安問題」
台中市梧棲一間養豬場斃死豬20日遭驗出非洲豬瘟PCR陽性，該場13日售出28頭豬隻，流向成外界關注重點。台中市衛生局表示，28頭豬經過追查，均已販售或製成半成品販售；農業部再次強調，非洲豬瘟不會傳染給人，且豬肉販售經過層層把關，售出的28頭豬沒有食安問題。
前進應變所今天上午開第二次記者會，說明非洲豬瘟防疫進度。指揮官、農業部次長杜文珍表示，最近外界擔心豬肉會不會有食安疑慮，她要再次說明，非洲豬瘟不是人畜共通，上市也要經過層層把關，牧場獸醫師開具健康證明，屠宰前、屠宰後都有獸醫師檢查，請大家放心。
台中市衛生局長曾梓展表示，案場13日預計售出30頭豬，2頭在拍賣期間死亡，28頭屠宰後進入市面，總重量3416.5公斤，賣到台中的有23頭2869公斤，其中21頭2611公斤在台中售出，13頭賣給7家豬肉零售攤商，8頭賣給19家肉品代購商，已全數賣給散客；另外2頭258公斤轉移到外縣市。
曾梓展指出，賣到外縣市的7頭總重805.5公斤，包含一開始的5頭547.5公斤，以及後來轉移的2頭258公斤。這7頭中，5頭賣到彰化，其中3頭賣給攤商，已全數販售給散客，2頭製成半成品，可能往下游銷售，包含高雄、新北等地，詳情要問彰化衛生局；另外2頭賣給嘉義攤商，已全數售完。
曾梓展強調，這28頭豬都沒有食安問題，非洲豬瘟不會傳染給人類，各縣市現在積極追蹤流向，是為了防止這些肉品可能成為廚餘，再次進入豬隻肚子，造成疫情擴散；目前中央已經禁止以廚餘餵食豬隻15天，最大可能減少相關疑慮，請民眾不用擔心。
曾梓展補充，非洲豬瘟病毒怕高溫，民眾若真的很擔心，只要把豬肉在攝氏70度以上烹煮超過20秒，就可以殺光病毒；豬肉本就不宜生吃，可能會感染大腸桿菌、仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌等等，造成腹瀉甚至有寄生蟲，呼籲民眾不要購買來路不明的豬肉，且要煮熟食用。
