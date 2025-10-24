快訊

當西班牙大航海發現的食材 遇上基隆在地和平島之味

于朦朧墜樓最新發展！左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯 清楚畫面流出

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

台中梧棲養豬場28頭豬已全數販售 農業部強調「沒有食安問題」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展指出，該批28頭豬隻幾乎都以販售完畢，有2隻被製成半成品，也已販售到各縣市。記者陳敬丰／攝影
台中市衛生局長曾梓展指出，該批28頭豬隻幾乎都以販售完畢，有2隻被製成半成品，也已販售到各縣市。記者陳敬丰／攝影

台中市梧棲一間養豬場斃死豬20日遭驗出非洲豬瘟PCR陽性，該場13日售出28頭豬隻，流向成外界關注重點。台中市衛生局表示，28頭豬經過追查，均已販售或製成半成品販售；農業部再次強調，非洲豬瘟不會傳染給人，且豬肉販售經過層層把關，售出的28頭豬沒有食安問題。

前進應變所今天上午開第二次記者會，說明非洲豬瘟防疫進度。指揮官、農業部次長杜文珍表示，最近外界擔心豬肉會不會有食安疑慮，她要再次說明，非洲豬瘟不是人畜共通，上市也要經過層層把關，牧場獸醫師開具健康證明，屠宰前、屠宰後都有獸醫師檢查，請大家放心。

台中市衛生局長曾梓展表示，案場13日預計售出30頭豬，2頭在拍賣期間死亡，28頭屠宰後進入市面，總重量3416.5公斤，賣到台中的有23頭2869公斤，其中21頭2611公斤在台中售出，13頭賣給7家豬肉零售攤商，8頭賣給19家肉品代購商，已全數賣給散客；另外2頭258公斤轉移到外縣市。

曾梓展指出，賣到外縣市的7頭總重805.5公斤，包含一開始的5頭547.5公斤，以及後來轉移的2頭258公斤。這7頭中，5頭賣到彰化，其中3頭賣給攤商，已全數販售給散客，2頭製成半成品，可能往下游銷售，包含高雄、新北等地，詳情要問彰化衛生局；另外2頭賣給嘉義攤商，已全數售完。

曾梓展強調，這28頭豬都沒有食安問題，非洲豬瘟不會傳染給人類，各縣市現在積極追蹤流向，是為了防止這些肉品可能成為廚餘，再次進入豬隻肚子，造成疫情擴散；目前中央已經禁止以廚餘餵食豬隻15天，最大可能減少相關疑慮，請民眾不用擔心。

曾梓展補充，非洲豬瘟病毒怕高溫，民眾若真的很擔心，只要把豬肉在攝氏70度以上烹煮超過20秒，就可以殺光病毒；豬肉本就不宜生吃，可能會感染大腸桿菌、仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌等等，造成腹瀉甚至有寄生蟲，呼籲民眾不要購買來路不明的豬肉，且要煮熟食用。

農業部次長杜文珍（中）強調，非洲豬瘟不會傳染給人類，豬肉上市前也經過層層把關，請民眾不用擔心28頭豬隻的食安問題。記者陳敬丰／攝影
農業部次長杜文珍（中）強調，非洲豬瘟不會傳染給人類，豬肉上市前也經過層層把關，請民眾不用擔心28頭豬隻的食安問題。記者陳敬丰／攝影

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

防豬瘟疫情 桃市連假持續稽查261家養豬場嚴禁用廚餘

疑爆非洲豬瘟 陳姓豬農兒出面喊冤「絕非不良豬農」沒想害台灣產業

非洲豬瘟防疫作戰 新北防疫應變中心持續監控107家養豬場

台中豬場疑檢出非洲豬瘟 豬農：未想過害台灣產業

相關新聞

有疑慮豬肉原料流入台南 衛生局即時攔截300公斤未流入市面

台中梧棲一處養豬場近日驗出非洲豬瘟，台南市衛生局於10月23日立即啟動加強查核機制，全面強化市售肉品安全管控。某食品公司...

疑爆非洲豬瘟 陳姓豬農兒出面喊冤「絕非不良豬農」沒想害台灣產業

台中梧棲養豬場10天內117頭豬隻接連暴斃，195頭豬隻遭撲殺，陳姓豬農父子面對外界質疑，陳姓豬農的兒子受訪時強調，起初...

同樣廚餘餵飼 台灣豬為何染瘟 日本卻沒事？

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委邱志偉說，日本也有使用廚餘養豬，建議政府向日本取經，農業部長陳駿季表示會立刻...

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

台中傳出首起豬隻感染非洲豬瘟案例，究竟是廚餘將病毒帶進豬場，抑或人車進出交叉感染，仍須釐清。不過高雄市長陳其邁今天表示，...

直播／防堵非洲豬瘟疫情 中央災變中心下午3時30分記者會 陳駿季說明

台中一處養豬場斃死豬檢出疑非洲豬瘟病毒，國人關注疫情有無擴散，以及病毒分離結果是否確認為非洲豬瘟。非洲豬瘟中央災害應變中...

防堵非洲豬瘟為何不禁用廚餘餵黑毛豬？賴清德總統今揭原因

賴清德總統今到彰化縣參觀2025台灣設計展，主動提到近日爆發非洲豬瘟疫情為何不全面禁用廚餘，是因他擔任行政院長時邀集各縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。