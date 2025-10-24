快訊

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天倡議全面停止使用廚餘餵豬。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今天倡議全面停止使用廚餘餵豬。記者郭韋綺／攝影

台中傳出首起豬隻感染非洲豬瘟案例，究竟是廚餘將病毒帶進豬場，抑或人車進出交叉感染，仍須釐清。不過高雄市長陳其邁今天表示，中央與地方必須緊密合作、全面溯源，防疫工作如同作戰，不能有任何破口，他強調非洲豬瘟傳染力極強，一旦防線鬆動，恐重創國內數千億元的養豬產業。

陳其邁指出，台灣過去能在COVID-19防疫工作中被國際視為模範生，關鍵在於政府與民間、中央與地方的高度協作，這次非洲豬瘟疫情更凸顯防疫體系必須保持暢通與信任，他說，防疫並非單一縣市的責任，任何一處的漏洞都可能造成全國性災難，一個地方有破口，整個防線就會被撕開。

對於此次台中豬場疫情來源，陳其邁表示，目前仍無法確認病毒從何而來，可能途徑包括廚餘餵養、場內作業人員的外部汙染，或其他豬場交叉感染，尚需時間釐清，現階段不能預設任何前提，必須全面蒐集證據、逐一釐清感染環節，以找出確切源頭。

他指出，防疫工作須與時間賽跑，尤其豬隻與肉品流向攸關疫情控制，高市衛生局同步強化稽查與監測，昨天深夜攔住300公斤台中豬肉流入高雄，另針對肉品市場、攤販、餐飲業及運輸業者全面徹查，確保所有進出貨肉品具備可追蹤履歷，避免風險擴散。

陳其邁也提到，廚餘餵豬長期被視為防疫漏洞之一，廚餘來源複雜、消毒不易，極可能成為病毒進入豬場的管道，他表示，環保局已啟動餐飲業廚餘的集中化與高溫滅菌處理，協助業者短期內完成調整。

「未來應全面停用廚餘餵豬。」陳其邁認為，這不僅有效防疫，也是保護國家畜牧產業的長遠策略，他最後說，非洲豬瘟的威脅就在眼前，只有中央地方一起合作、透明、迅速，才能真正守住防線。

