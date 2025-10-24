防堵非洲豬瘟為何不禁用廚餘餵黑毛豬？賴清德總統今揭原因

賴清德總統今到彰化縣參觀2025台灣設計展，主動提到近日爆發非洲豬瘟疫情為何不全面禁用廚餘，是因他擔任行政院長時邀集各縣市開會，多數縣市反對禁用。賴總統強調，繼續用廚餘的應做好加熱殺菌設備，確保病毒死亡才能餵養。

台中檢出非洲豬瘟，中央研判防疫破口來自餵養廚餘，引發禁用廚餘的論戰。賴清德表示，必須說明非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，農業部禁止5天運送和屠宰毛豬是為了確保疫調能找出爆發疫情的原因及防治依據，杜絕非洲豬瘟讓日後賣到各縣市的毛豬肉品安全，民眾吃得安心。

賴清德指出，2018年中國爆發非洲豬瘟，其它國家紛紛淪陷，台灣嚴陣以待，那時他當行政院長，第一時間成立非洲豬瘟防治中心，在屏東縣舉辦演練爆發前的防治和爆發後的防疫措施，確保防疫量能可做到早期發生的防治和預防蔓延擴大。

賴清德表示，為了防治非洲豬瘟，第一個，台灣在機場多建置X光機，要求每一個入境的旅客行李箱通通都要經過X光機的檢驗，避免裡面有夾帶豬肉；第二個，在機場跟飛機上，對於出入國的旅客都有非洲豬瘟防治宣導，避免他們誤觸法律，或是在不知道的情況下，把豬肉製品帶到國內來；第三個，甚至也修法嚴懲夾帶豬肉製品到境內的行為。行政院前院長蘇貞昌上台後持續改進和強化預防非洲豬瘟的工作。

賴清德接著說，很可惜的，非洲豬瘟在幾天前在台中已經出現新的疫情，行政院長卓榮泰第一時間就召開應變會議，提出了幾項應變措施，也都是正確、具體、有效的作為，希望各縣市能夠配合，只要在潛伏期15天內做好疫調工作，也就是潛伏期間沒有再有其它地方爆發，即可稍微放心，但是後續的檢討工作以及各縣市的防疫工作務必持續加強，不可放鬆，境外管制方面也要持續加強，避免境外有病毒的豬肉製品再度進到國內來。

賴清德話鋒一轉提到廚餘到底要不要禁用的問題，表示他在行政院長任內，曾邀集各縣市召開非洲豬瘟會議，當時22個縣市有些是縣市長親自參加，有些縣市是派代表參加，開會討論結果多數縣市不贊成禁用廚餘，原因倒不是為了8%的黑毛豬產業，而是每一個縣市都有龐大廚餘沒有辦法處理，如果貿然禁用將廚餘到處流竄、暴露在自然環境下，病毒的流竄傳播會更容易。

一些縣市有能力做去化處理工作，中央也尊重，所以後來會議結論是禁用廚餘的縣市必須要做好處理的去化工作，務必要確實掌握以免廚餘到處流竄。如果要用廚餘餵養豬隻，必須做到科學標準，也就是蒸煮設備一定要合乎規格，能夠達到90度以上，而且蒸煮超過一個小時。達到這個科學、正確的標準才有辦法確保病毒死亡，可以餵養豬隻。

賴清德說，這個時候希望全國民眾能夠支持政府，各地方政府也應該共同合作、共同面對這一波疫情，避免它擴散，相信只要大家團結合作，根據正確的防疫動作，應有能力可以把這個疫情控制下來，不至於擴散，對台灣產業的衝擊，才會縮減到最低。