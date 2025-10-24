聽新聞
非洲豬瘟防疫作戰 新北防疫應變中心持續監控107家養豬場
台中市疑似非洲豬瘟疫情，中央宣布全國5天禁宰禁運、全面禁止使用廚餘養豬。新北市政府因應非洲豬瘟成立緊急防疫應變中心，並針對轄區內107家養豬場完成電話及實地訪視，依據中央防疫規定，今年已完成180件血清樣本採檢，全數正常。另確認66場廚餘場訂購飼料及發放107場消毒水，加強防疫宣導。
107家養豬場非洲豬瘟防疫緊急應變中心已第2次召開，由市長侯友宜主持防疫會議，召集農業局、動保處、衛生局、環保局、警察局、教育局等15個局處跨域動員，全面防堵疫情進入本市養豬場域及肉品市場。
新北市農業局表示，屠宰場禁宰禁運期間，每日皆有2名防疫人員駐場督導車輛清消、確保場區自主消毒。樹林分局昨日起於樹林肉品市場、德勝屠宰場路口巡檢，全面管制禁止運豬車輛載運及進入新北市，全國禁運禁宰期間即時回報。
侯友宜表示，連續3天假期，非洲豬瘟必須全面備戰，不容小覷， 66場廚餘場3天內要全面掌控餵飼狀況，不管用視訊或電話等方式需確認107場養豬場健康狀況，各局處依照分工表每日下午4時需將防疫執行情形回報農業局。
針對疑似混有台中市屠宰後售往彰化肉品加工廠豬肉流向新北市共計約688公斤，衛生局表示有220公斤未售出，已要求業者停止販售，如果成為廚餘，將要再進一步追查廚餘回收處，而農業部強調這28隻豬隻於上市前均已接受屠宰場層層把關檢查，安全無虞。
環保局表示，已全面撤除垃圾車廚餘養豬桶，強化廚餘清運轉焚化處理，至23日已進焚化廠28車次，共131.74公噸。教育局則指示各級學校及團膳業者落實廚餘管理及食材源頭查核，強化午餐肉品「三章一Q」國產驗證標準。
