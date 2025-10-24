疑爆非洲豬瘟 陳姓豬農兒出面喊冤「絕非不良豬農」沒想害台灣產業
台中梧棲養豬場10天內117頭豬隻接連暴斃，195頭豬隻遭撲殺，陳姓豬農父子面對外界質疑，陳姓豬農的兒子受訪時強調，起初只有5、6隻豬死亡，後來增加到7、8隻，最嚴重的一天甚至暴斃22頭，投藥後起初確實有獲得控制，沒想到沒過幾天，豬隻又開始大量死亡，爆發疑似非洲豬瘟疫情，「我們家絕非不良豬農」，也從沒想過害台灣產業。
台中地檢署23日下午傳訊陳姓豬農父子到案釐清案情，檢察官也親自前往梧棲的住處保存證據；經訊問後，將陳姓豬農父子列為證人，諭知請回，檢方指出，後續將持續與相關主管機關保持密切聯繫，全案依法偵辦，全力杜絕疫情擴散。
對於家中豬隻染疫引發社會關注，陳姓豬農兒子回憶說，父親發現豬隻有異時，有先以藥物控制，這在業界屬常見做法，但投藥後起初確實有獲得控制，沒想到沒過幾天，豬隻又開始大量死亡；眼見情況失控，他們於20日主動通報，並要求進行解剖檢驗，並沒有拒絕採樣，而後經檢驗確認後，豬隻被檢出非洲豬瘟病毒陽性。
針對外界質疑為何10月14日拒絕檢疫人員採樣，陳姓豬農兒子說，當時檢疫人員前往豬場了解時，父親認為豬隻已投藥控制而暫時拒絕採樣。「許多養豬人家過去也都是先以藥物控制，這在業界是常見做法。」他強調，父親並沒有要隱匿疫情或危害台灣豬肉產業的意圖。
陳姓老農說，看著目前養豬場已清空，沒有豬隻，自己在梧棲養豬35年，從來沒有遇過這種情形，這次損失賠了200多萬元，「以後不養了，畜牧場將先放著，日後再做打算。」
陳姓豬農兒子表示，自己原本從事建築板模工作，後來返鄉協助經營父親的豬場，他強調，養豬是自家本業，「父親養豬已經超過35年了，我是在父親耳濡目染下學習養豬，絕非不負責任的不良豬農。」目前父子二人都列為證人配合檢方調查。
