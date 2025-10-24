防非洲豬瘟 關務署籲調整輸入限制 食藥署：內容物才是防疫重點

國內爆發7年來首宗疑似非洲豬瘟疫情，有報導稱中國大陸食品螺螄粉、魔芋爽等隨數可見，將矛頭指向邊境管制失靈。依衛福部食藥署相關規定，現行旅客帶回國外食品，免申報的重量上限為6公斤，財政部關務署昨天表示，為配合防疫需要，將建請食藥署修法，調整輸入限制。不過，食藥署認為，「內容物」才是防疫重點。

輸入食品免查驗登記的規定，是依「食安法」訂定的「輸入食品及相關產品符合免申請輸入查驗之條件與其適用之通關代碼」規定，考量民眾自用需求，單次攜帶入境的食品及相關產品，符合供個人自用，且價值在1000美元以下、重量6公斤以下者，不必申請輸入查驗。不過，若攜帶豬肉相關產品，海關仍會依法攔截，並送交防檢署裁罰。

食藥署指出，將持續把關邊境業務，面對非洲豬瘟，將與農業部合力，堅守防疫，針對旅客入境攜帶食品議題，入境時檢視「內容物」才是防疫重點，攜入重量調整相關建議，可再評估。提醒民眾，自國外旅行反國時，切勿攜帶或寄送含有肉類成分食品入境，並配合相關檢疫規定，違者除遭沒入食品外，也可能面臨鉅額罰鍰，切勿以身試法，共同維護國內防疫安全。

食藥署指出，民眾自國外購入食品，如果不是自用，被發現轉賣、販售等行為，將違反食安法，可處最低3萬元，最高300萬元罰鍰。據食藥署統計，近五年相關案件共781件，有744件已經裁處，總裁罰金額已達2045萬元，裁處金額最高為20萬元。另據關務署統計，近7年內共查獲走私未經檢疫豬肉及含有豬肉製品1萬3583件、共2萬2372公斤，最高裁罰金額100萬元。