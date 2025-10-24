快訊

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

豪雨狂炸「三貂嶺-大華」邊坡滑動 平溪線暫停營運 台鐵持續監測

台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

防非洲豬瘟 關務署籲調整輸入限制 食藥署：內容物才是防疫重點

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
財政部關務署昨天表示，為配合防疫需要，將建請食藥署修法，調整輸入限制。不過，食藥署認為，「內容物」才是防疫重點。本報資料照片
財政部關務署昨天表示，為配合防疫需要，將建請食藥署修法，調整輸入限制。不過，食藥署認為，「內容物」才是防疫重點。本報資料照片

國內爆發7年來首宗疑似非洲豬瘟疫情，有報導稱中國大陸食品螺螄粉、魔芋爽等隨數可見，將矛頭指向邊境管制失靈。依衛福部食藥署相關規定，現行旅客帶回國外食品，免申報的重量上限為6公斤，財政部關務署昨天表示，為配合防疫需要，將建請食藥署修法，調整輸入限制。不過，食藥署認為，「內容物」才是防疫重點。

輸入食品免查驗登記的規定，是依「食安法」訂定的「輸入食品及相關產品符合免申請輸入查驗之條件與其適用之通關代碼」規定，考量民眾自用需求，單次攜帶入境的食品及相關產品，符合供個人自用，且價值在1000美元以下、重量6公斤以下者，不必申請輸入查驗。不過，若攜帶豬肉相關產品，海關仍會依法攔截，並送交防檢署裁罰。

食藥署指出，將持續把關邊境業務，面對非洲豬瘟，將與農業部合力，堅守防疫，針對旅客入境攜帶食品議題，入境時檢視「內容物」才是防疫重點，攜入重量調整相關建議，可再評估。提醒民眾，自國外旅行反國時，切勿攜帶或寄送含有肉類成分食品入境，並配合相關檢疫規定，違者除遭沒入食品外，也可能面臨鉅額罰鍰，切勿以身試法，共同維護國內防疫安全。

食藥署指出，民眾自國外購入食品，如果不是自用，被發現轉賣、販售等行為，將違反食安法，可處最低3萬元，最高300萬元罰鍰。據食藥署統計，近五年相關案件共781件，有744件已經裁處，總裁罰金額已達2045萬元，裁處金額最高為20萬元。另據關務署統計，近7年內共查獲走私未經檢疫豬肉及含有豬肉製品1萬3583件、共2萬2372公斤，最高裁罰金額100萬元。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

非洲豬瘟不會感染人 農業部：合格豬肉才能上市 沒有公衛、食安疑慮

非洲豬瘟衝擊肉品市場休市5天 嘉義知名豬血湯小吃店「放假了」

防堵非洲豬瘟...曾文水庫山豬島恐淪為防疫漏洞 家畜所這麼做

台中豬場疑檢出非洲豬瘟 豬農：未想過害台灣產業

相關新聞

防堵非洲豬瘟...曾文水庫山豬島恐淪為防疫漏洞 家畜所這麼做

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，全面禁止廚餘養豬，防疫總動員，嚴防疫情擴散，為嘉縣偏遠山區大埔鄉帶來觀光財的曾文水庫風景區山豬...

非洲豬瘟衝擊肉品市場休市5天 嘉義知名豬血湯小吃店「放假了」

國內爆發首例疑似非洲豬瘟案例，震撼全台，讓豬肉產業鏈一夕重創。農業部緊急宣布22日起全國肉品市場休市5天、暫停屠宰與拍賣...

防非洲豬瘟 關務署籲調整輸入限制 食藥署：內容物才是防疫重點

國內爆發7年來首宗疑似非洲豬瘟疫情，有報導稱中國大陸食品螺螄粉、魔芋爽等隨數可見，將矛頭指向邊境管制失靈。依衛福部食藥署...

北市首日銷毀養豬廚餘破百噸 光復連假這天不收運垃圾

非洲豬瘟疫情爆發，北市環保局3座焚化廠開放非家戶養豬廚餘進廠銷毀，一連8天上午8時至下午4時，昨天是免收處理費用第一天，...

非洲豬瘟不會感染人 農業部：合格豬肉才能上市 沒有公衛、食安疑慮

防範非洲豬瘟疫情擴散，農業部表示，中央、地方密切合作，依據目前疫調及訪視情形，沒有發現關聯場或其他豬場有異常狀況。另要再...

【總編開箱】政策猶豫成病毒破口 造成非洲豬瘟捲土重來

台中爆出疑似非洲豬瘟案例，目前暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻至少15天。這場危機的源頭，指向兩個老問題：邊境與廚餘。邊境查驗是否真的滴水不漏？廚餘處理是否確實合規？這兩個看似技術性的問號，其實早在2018年中國大陸爆發非洲豬瘟時，就已經存在。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。