北市首日銷毀養豬廚餘破百噸 光復連假這天不收運垃圾

非洲豬瘟疫情爆發，北市環保局3座焚化廠開放非家戶養豬廚餘進廠銷毀，一連8天上午8時至下午4時，昨天是免收處理費用第一天，3座焚化廠已協助緊急銷毀轄內養豬廚餘共104.9公噸。

環保局表示，農業部宣布為防止非洲豬瘟，即日起全面禁止廚餘養豬，環保局為緊急協助北市產源單位妥善去化所產生「養豬廚餘」，10月23日至29日開放轄內3座焚化廠緊急銷毀養豬廚餘，北投廠25日暫停營運；家戶廚餘回收方式，維持現行分類回收規定，市民可將家戶堆肥廚餘及養豬廚餘交付清潔隊廚餘車分類回收。

環保局啟動北市轄內養豬廚餘緊急處理措施，全力防堵疫情擴散，昨日是免費銷毀第一天，已協助銷毀北市轄內非家戶養豬廚餘量共104.9公噸。各行業別清運廚餘如有相關問題，可撥打諮詢專線1999轉分機7291、7284洽詢。