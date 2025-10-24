快訊

非洲豬瘟不會感染人 農業部：合格豬肉才能上市 沒有公衛、食安疑慮

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
疑非洲豬瘟案例場的28豬隻流向說明。圖／取自農業部臉書粉專
疑非洲豬瘟案例場的28豬隻流向說明。圖／取自農業部臉書粉專

防範非洲豬瘟疫情擴散，農業部表示，中央、地方密切合作，依據目前疫調及訪視情形，沒有發現關聯場或其他豬場有異常狀況。另要再次提醒民眾，非洲豬瘟只會感染豬，不會感染人，並沒有公衛、食安上的疑慮，不要恐慌。

農業部表示，現在仍是關鍵時刻，不能掉以輕心，如果養豬團體、相關利害團體有發現異常，請一定要通報。目前防檢署已盤點消毒劑庫存，必要時將立即調度支援；同時也協助地方解決防疫物資等後勤需求。此外，台中市動保處人員加班費的問題，農業部也會協助台中市動保處調整現有計畫，並由農業部支應。

針對疑似案例場豬隻流向的問題，農業部次長杜文珍說，相關豬隻皆須附健康證明、並經屠前與屠後檢查，合格豬肉才能上市，民眾不用擔心食安問題。

禁止廚餘養豬應變作為。圖／取自農業部臉書粉專
禁止廚餘養豬應變作為。圖／取自農業部臉書粉專
強化疑似案例場清消、巡邏工作。圖／取自農業部臉書粉專
強化疑似案例場清消、巡邏工作。圖／取自農業部臉書粉專
斃死豬隻處理。圖／取自農業部臉書粉專
斃死豬隻處理。圖／取自農業部臉書粉專

防堵非洲豬瘟...曾文水庫山豬島恐淪為防疫漏洞 家畜所這麼做

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，全面禁止廚餘養豬，防疫總動員，嚴防疫情擴散，為嘉縣偏遠山區大埔鄉帶來觀光財的曾文水庫風景區山豬...

非洲豬瘟衝擊肉品市場休市5天 嘉義知名豬血湯小吃店「放假了」

國內爆發首例疑似非洲豬瘟案例，震撼全台，讓豬肉產業鏈一夕重創。農業部緊急宣布22日起全國肉品市場休市5天、暫停屠宰與拍賣...

防非洲豬瘟 關務署籲調整輸入限制 食藥署：內容物才是防疫重點

國內爆發7年來首宗疑似非洲豬瘟疫情，有報導稱中國大陸食品螺螄粉、魔芋爽等隨數可見，將矛頭指向邊境管制失靈。依衛福部食藥署...

北市首日銷毀養豬廚餘破百噸 光復連假這天不收運垃圾

非洲豬瘟疫情爆發，北市環保局3座焚化廠開放非家戶養豬廚餘進廠銷毀，一連8天上午8時至下午4時，昨天是免收處理費用第一天，...

【總編開箱】政策猶豫成病毒破口 造成非洲豬瘟捲土重來

台中爆出疑似非洲豬瘟案例，目前暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻至少15天。這場危機的源頭，指向兩個老問題：邊境與廚餘。邊境查驗是否真的滴水不漏？廚餘處理是否確實合規？這兩個看似技術性的問號，其實早在2018年中國大陸爆發非洲豬瘟時，就已經存在。

