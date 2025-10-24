聽新聞
非洲豬瘟不會感染人 農業部：合格豬肉才能上市 沒有公衛、食安疑慮
防範非洲豬瘟疫情擴散，農業部表示，中央、地方密切合作，依據目前疫調及訪視情形，沒有發現關聯場或其他豬場有異常狀況。另要再次提醒民眾，非洲豬瘟只會感染豬，不會感染人，並沒有公衛、食安上的疑慮，不要恐慌。
農業部表示，現在仍是關鍵時刻，不能掉以輕心，如果養豬團體、相關利害團體有發現異常，請一定要通報。目前防檢署已盤點消毒劑庫存，必要時將立即調度支援；同時也協助地方解決防疫物資等後勤需求。此外，台中市動保處人員加班費的問題，農業部也會協助台中市動保處調整現有計畫，並由農業部支應。
針對疑似案例場豬隻流向的問題，農業部次長杜文珍說，相關豬隻皆須附健康證明、並經屠前與屠後檢查，合格豬肉才能上市，民眾不用擔心食安問題。
