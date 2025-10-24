台東自主防疫 11月26日前禁止外縣市豬隻進入

快訊

中央社／ 台東縣24日電

全國活豬禁運至27日止，台東縣自主防疫，接著至11月26日，禁止外縣市豬隻進入台東，後續將視狀況調整。

台東縣農產公司總經理劉錦源今天上午接受中央社記者訪問表示，為強化非洲豬瘟防範措施，除全國自22日至27日實施豬隻全面禁運外，台東縣長饒慶鈴指示縣政府農業處、台東縣動物防疫所及台東縣農產股份有限公司，共同強化防疫措施，確保台東養豬產業及豬肉供應穩定。

他表示，全國活豬禁運措施於27日結束後，為台東縣自主防疫需求，接著至11月26日期間，將禁止外縣市豬隻載運至台東縣肉品市場拍賣，後續是否解除，將視疫情狀況調整。

劉錦源表示，平常會視需求讓外縣市的豬隻進入台東縣，平均每日約400頭左右。

台東縣政府農業處長許家豪表示，台東縣自108年4月1日起公告禁用廚餘養豬。農業處及台東縣動物防疫所將聯合持續加強查緝工作，防範私自使用廚餘餵豬情事。

許家豪呼籲養豬業者及民眾提高警覺，並積極配合防疫工作，落實相關防疫措施。

