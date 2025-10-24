台東自主防疫 11月26日前禁止外縣市豬隻進入
全國活豬禁運至27日止，台東縣自主防疫，接著至11月26日，禁止外縣市豬隻進入台東，後續將視狀況調整。
台東縣農產公司總經理劉錦源今天上午接受中央社記者訪問表示，為強化非洲豬瘟防範措施，除全國自22日至27日實施豬隻全面禁運外，台東縣長饒慶鈴指示縣政府農業處、台東縣動物防疫所及台東縣農產股份有限公司，共同強化防疫措施，確保台東養豬產業及豬肉供應穩定。
他表示，全國活豬禁運措施於27日結束後，為台東縣自主防疫需求，接著至11月26日期間，將禁止外縣市豬隻載運至台東縣肉品市場拍賣，後續是否解除，將視疫情狀況調整。
劉錦源表示，平常會視需求讓外縣市的豬隻進入台東縣，平均每日約400頭左右。
台東縣政府農業處長許家豪表示，台東縣自108年4月1日起公告禁用廚餘養豬。農業處及台東縣動物防疫所將聯合持續加強查緝工作，防範私自使用廚餘餵豬情事。
許家豪呼籲養豬業者及民眾提高警覺，並積極配合防疫工作，落實相關防疫措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言