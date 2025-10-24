快訊

台灣是全球最危險引爆點！美專家示警華府警惕賴清德路線

藝人閃兵案「三大醫院」複檢病歷造假？衛福部：很奇怪、先查高血壓個案

南投竟是台中的！寄一封信郵資要貼8000元全網驚呆 他曝真相

非洲豬瘟衝擊肉品市場休市5天 嘉義知名豬血湯小吃店「放假了」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市知名豬血湯老店在農業部宣布全國肉品市場休市5天前，湧入大批客人。記者魯永明／攝影
嘉市知名豬血湯老店在農業部宣布全國肉品市場休市5天前，湧入大批客人。記者魯永明／攝影

國內爆發首例疑似非洲豬瘟案例，震撼全台，讓豬肉產業鏈一夕重創。農業部緊急宣布22日起全國肉品市場休市5天、暫停屠宰與拍賣，雖然防疫優先，但對豬肉攤商、豬肉相關小吃及加工業說，5天宛如迎來「經濟封印期」，碰上重陽節旺季業者喊苦，沒豬可賣，嘉市知名豬血湯老店老闆無奈說，「沒豬可宰、乾脆放假，全家出遊」， 他苦中作樂，坦言5天被迫停業，收入歸零。

另一家肉乾業者說，農業部宣布5天肉品市場休市後，雖立即湧入搶購人潮，「有人一口氣買萬元的肉絲要囤貨」，宛如年前搶物資的景象。雖然暫時賣得火熱，但業者憂心，「說是休市5天，可是誰知道會不會再延？貨源不穩，工廠也不敢加開生產線。」

嘉義市最大的傳統市場：東市場及共和市場，沒有溫體豬肉賣的攤商乾脆休攤，婆婆媽媽買不到豬肉，只好改買雞肉、牛肉或海鮮代替。有攤商苦笑，「豬價飆破百元，我們也沒賺什麼，現在又碰上豬瘟風暴，可能連攤位都保不住。」

面對市場混亂與民眾恐慌，嘉市府啟動應變措施，加強各養豬場與屠宰場的消毒與宣導，呼籲民眾冷靜，「非洲豬瘟不會感染人，請勿過度恐慌。」然而豬肉是家庭餐桌上最主要的肉品來源，疫情不僅衝擊養豬戶與肉品市場，也讓整個民生鏈陷入不安。攤商感嘆，「休市5天能撐，但如果疫情繼續拖延下去，誰知道接下來還能不能活下去？」這場突如其來的「豬瘟風暴」，讓防疫、經濟與民生同陷三重考驗。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

高市衛生局人員「全副武裝」赴貨運轉運站 攔截300公斤問題肉品

台東縣強化非洲豬瘟防疫措施 27日起禁止外縣市豬隻載運入台東

雲林查出3處非洲豬瘟肉未賣出 但一冷凍櫃這原因恐要全櫃銷毀

追台中案場出貨豬肉 雲林加工品全封查未流入市面

相關新聞

防堵非洲豬瘟...曾文水庫山豬島恐淪為防疫漏洞 家畜所這麼做

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，全面禁止廚餘養豬，防疫總動員，嚴防疫情擴散，為嘉縣偏遠山區大埔鄉帶來觀光財的曾文水庫風景區山豬...

非洲豬瘟衝擊肉品市場休市5天 嘉義知名豬血湯小吃店「放假了」

國內爆發首例疑似非洲豬瘟案例，震撼全台，讓豬肉產業鏈一夕重創。農業部緊急宣布22日起全國肉品市場休市5天、暫停屠宰與拍賣...

【總編開箱】政策猶豫成病毒破口 造成非洲豬瘟捲土重來

台中爆出疑似非洲豬瘟案例，目前暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻至少15天。這場危機的源頭，指向兩個老問題：邊境與廚餘。邊境查驗是否真的滴水不漏？廚餘處理是否確實合規？這兩個看似技術性的問號，其實早在2018年中國大陸爆發非洲豬瘟時，就已經存在。

28頭問題豬流向中彰嘉 圖解去向、關鍵15天廚餘怎去化

台中市疑似出現非洲豬瘟案例，農業部長陳駿季23日表示，非洲豬瘟病毒的潛伏期為15天，目前暫時全面禁用廚餘餵豬15天，疫調...

好市多祭出豬肉限購令 全台分店「一卡限買一份」維持貨量穩定

非洲豬瘟疑似病例引發防疫警戒，農業部宣布全台自22日起實施為期五天的「禁宰、禁運」措施後，零售通路也開始啟動自主管控。美...

防杜非洲豬瘟入侵高雄 陳其邁帶隊視察

台中爆發非洲豬瘟，高雄市長陳其邁昨午親赴左營龍華市場及全聯富國店了解肉品供應狀況，也啟動校園及消費端安全監控，嚴陣以待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。