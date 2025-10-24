非洲豬瘟衝擊肉品市場休市5天 嘉義知名豬血湯小吃店「放假了」

國內爆發首例疑似非洲豬瘟案例，震撼全台，讓豬肉產業鏈一夕重創。農業部緊急宣布22日起全國肉品市場休市5天、暫停屠宰與拍賣，雖然防疫優先，但對豬肉攤商、豬肉相關小吃及加工業說，5天宛如迎來「經濟封印期」，碰上重陽節旺季業者喊苦，沒豬可賣，嘉市知名豬血湯老店老闆無奈說，「沒豬可宰、乾脆放假，全家出遊」， 他苦中作樂，坦言5天被迫停業，收入歸零。

另一家肉乾業者說，農業部宣布5天肉品市場休市後，雖立即湧入搶購人潮，「有人一口氣買萬元的肉絲要囤貨」，宛如年前搶物資的景象。雖然暫時賣得火熱，但業者憂心，「說是休市5天，可是誰知道會不會再延？貨源不穩，工廠也不敢加開生產線。」

嘉義市最大的傳統市場：東市場及共和市場，沒有溫體豬肉賣的攤商乾脆休攤，婆婆媽媽買不到豬肉，只好改買雞肉、牛肉或海鮮代替。有攤商苦笑，「豬價飆破百元，我們也沒賺什麼，現在又碰上豬瘟風暴，可能連攤位都保不住。」

面對市場混亂與民眾恐慌，嘉市府啟動應變措施，加強各養豬場與屠宰場的消毒與宣導，呼籲民眾冷靜，「非洲豬瘟不會感染人，請勿過度恐慌。」然而豬肉是家庭餐桌上最主要的肉品來源，疫情不僅衝擊養豬戶與肉品市場，也讓整個民生鏈陷入不安。攤商感嘆，「休市5天能撐，但如果疫情繼續拖延下去，誰知道接下來還能不能活下去？」這場突如其來的「豬瘟風暴」，讓防疫、經濟與民生同陷三重考驗。