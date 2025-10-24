防堵非洲豬瘟...曾文水庫山豬島恐淪為防疫漏洞 家畜所這麼做

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，全面禁止廚餘養豬，防疫總動員，嚴防疫情擴散，為嘉縣偏遠山區大埔鄉帶來觀光財的曾文水庫風景區山豬島，島上約百餘頭山豬，無人飼養，恐淪為防疫漏洞，家畜防治所說，每年雇獵人捕捉30頭抽血檢測，到目前檢測結果都是陰性。

家畜所說，山豬島野豬不能用廚餘餵養，會要求大埔鄉公所及委外載遊客遊艇公司遵守規定；大埔公所說，遊客只能搭遊艇到山豬島，遊艇公司只用飼料給遊客餵食，為配合防疫政策，會落實「禁止遊客登山豬島，不准用廚餘餵食山豬。」

曾文水庫湖光山色，吸引遊客搭遊艇賞景，最受歡迎是下船在山豬島餵成群野生山豬，遊客說「拿飼料餵山豬超療癒！」遊艇靠近，船長打開廣播喇叭，播放世界男高音帕華洛帝歌劇，成群山豬聚集，遊客站甲板上，拿船長準備飼料灑向島上，嗷嗷待哺大小山豬群，大快朵頤，豬隻以鼻拱食，爭相推擠，模樣可愛，還不時看到狂奔而來的山豬搶食。

船長解釋，整座山豬島隔座山，一路延伸到台南關子嶺，現在全島約百餘頭山豬，每次載遊客前來放飯，至少有20頭山豬翻山越嶺搶食，聲勢浩大，山豬島野生山豬由來不可考，有人說山豬被野放繁殖，有人說是被宗教團體載來放生，曾有不肖人士夜闖山豬島，開槍獵捕，致山豬四處竄逃，豬去島空，經地方人士巡護，山豬又回島上。