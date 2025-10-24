聽新聞
防杜非洲豬瘟入侵高雄 陳其邁帶隊視察

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
為確保食品安全，陳其邁轉往鄰近的龍華市場，關心市場豬肉供應情形。圖／高雄市政府提供
為確保食品安全，陳其邁轉往鄰近的龍華市場，關心市場豬肉供應情形。圖／高雄市政府提供

台中爆發非洲豬瘟，高雄市長陳其邁昨午親赴左營龍華市場及全聯富國店了解肉品供應狀況，也啟動校園及消費端安全監控，嚴陣以待。

高市府食安小組昨天兵分多路，稽查餐飲業、市場與網購通路，共計299家業者，全數符合規定，未發現來路不明肉品。農業局同步巡查全市391家養豬場，要求加強人車出入與場區消毒，並發放防疫物資。

教育局則在校園啟動「午餐與廚餘防疫配套」，杜絕廚餘流入養豬系統。環保局全面禁止廚餘養豬，協助業者改用飼料飼養。肉品市場自今日起休市5日全面消毒，飼料車輛與化製場也列入監控。

市府也派消保官與稽查人員監測市場供貨與價格，提醒民眾購買蓋有「屠宰衛生檢查合格印章」的豬肉或CAS標章產品。

陳其邁昨午到左營區全聯富國店視察豬肉供貨情形，全聯福利中心區經理代表指出，全台豬隻禁宰、禁運5天，但全聯販售的生鮮豬肉供貨充足，肉品來自契約牧場與合格屠宰場，有獸醫師駐廠把關，均可溯源，消費者可安心。

經發局指出，全國豬隻禁運禁宰5天，並禁止廚餘養豬；禁運禁宰前已運出的豬隻仍可進入肉品市場及屠宰場，但活豬只進不出。經與全市各市場確認，昨天販售的豬肉是昨晚12點前出車的肉品。據市場攤商回報，目前豬價穩定，可供應2至3日左右。農業部也釋出冷凍肉品，穩定供需。

陳其邁說，高市各賣場及市場豬肉供貨均正常，業者的豬肉備貨量也充足，他已指示各局處掌握市場供貨情形，並加強稽查價格。若後續因疫情防控或供應鏈調度等因素、造成短暫供貨延遲，市場攤商將暫時休息或調整營業項目。市府將提供必要協助，確認防疫無虞後，再恢復販售。

為防堵非洲豬瘟疫情南下，高市府昨成立「非洲豬瘟資訊專區」，即時提供防疫資訊。陳其邁要求局處總動員，分頭從養豬場防疫管制到豬肉通路稽查，消費端及校園安全把關，防杜疫情擴散。

台中疑似發現非洲豬瘟，陳其邁市長視察鼓山區龍華國小，關心學校廚餘處理情形。圖／高雄市政府提供
台中疑似發現非洲豬瘟，陳其邁市長視察鼓山區龍華國小，關心學校廚餘處理情形。圖／高雄市政府提供
台中傳出非洲豬瘟，高市府為穩定民心並確保民生供應，市長陳其邁前往賣場了解豬肉供貨情形，指市府已全面啟動稽查，嚴格把關肉品來源。圖／高雄市政府提供
台中傳出非洲豬瘟，高市府為穩定民心並確保民生供應，市長陳其邁前往賣場了解豬肉供貨情形，指市府已全面啟動稽查，嚴格把關肉品來源。圖／高雄市政府提供

