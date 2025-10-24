台中豬場疑檢出非洲豬瘟 豬農：未想過害台灣產業

中央社／ 台中23日電

台中一處養豬場檢出非洲豬瘟病毒陽性反應。陳姓豬農之子今天表示，先以藥物控制，未料幾天後沒效，豬隻開始陸續大量死亡，強調絕非不良養豬，並未想要害台灣產業。

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，動保處第一次獲報到場時因病豬症狀不典型，二度獲報發現逾百隻死豬中包含3歲種公豬，驚覺不尋常，採檢送驗檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。

陳姓豬農之子今天告訴媒體表示，檢疫人員14日到豬場了解時，父親曾表示因豬隻已經投藥，所以拒絕檢疫人員採驗，許多養豬人家過去也都是先以藥物控制。豬隻投藥後，起先有獲得控制，後來慢慢失去效果。

陳姓豬農之子說，後續豬隻陸續死亡，起先5、6隻，後來到7、8隻，最多一次死了22隻，發現事態嚴重，立即通報，20日有跟採檢人員表示想要解剖。

陳姓豬農之子說，父親養豬35年了，他本來做板模工，後來回家養豬。這是他們的本業，一定會想要顧好。他強調，絕非不良豬農，不想害到台灣的產業。

台中市農業局表示，10月10日至14日時已有20頭豬死亡，接獲農業部防檢署的監測示警，動保處派員到場了解並疫情調查。動保處人員到場經專業判斷，診斷沒有流行病的徵兆，依法規未採樣。20日二度獲報有採集檢體、疫調，21日下午再度前往採集活豬檢體。

台中地檢署24日傳訊養豬場負責人陳姓豬農之子作證，並前往陳姓豬農住處保全證據並訊問陳姓豬農、勘驗養豬場，陳姓豬農父子訊畢均請回。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

延遲採檢？14日50頭豬死亡 中市：當天不知情

台中疑爆非洲豬瘟 檢察官勘驗養豬場、傳喚豬農父子到案作證

防止非洲豬瘟入侵 防檢署加強落實入境旅客行李查驗

台中疑爆非洲豬瘟疫情…苗栗今訪視通苑30場 豬隻健康良好

相關新聞

暫停廚餘養豬15天 陳駿季坦承破口之一 立委要求永久禁止

台中市疑似出現非洲豬瘟案例，農業部為此祭出為期五天的「禁宰、禁運令」，且全面禁止廚餘養豬。農業部長陳駿季昨表示，由於非洲...

問題豬場28頭豬流向中彰嘉 政院喊話食用安全

台中爆發國內首例斃死豬驗出非洲豬瘟核酸陽性，該養豬場在本月十三日出貨廿八頭豬隻至台中大安肉品市場，流向台中市、彰化縣與嘉...

禁令15天廚餘禁養豬 去化卡關地方急跳腳

台中爆發疑似非洲豬瘟案例，農業部全面停止廚餘養豬，多個縣市處理量能不足，只能送往焚化爐燒，南投縣無焚化爐，堆在戶外恐生惡...

爆疑似非洲豬瘟 全台廚餘養豬落日條款聲浪起

台中爆出疑似非洲豬瘟案例，目前暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻至少十五天，是否將永久禁用，也引發討論。台大動物科學技術學系教授蘇...

好市多祭出豬肉限購令 全台分店「一卡限買一份」維持貨量穩定

非洲豬瘟疑似病例引發防疫警戒，農業部宣布全台自22日起實施為期五天的「禁宰、禁運」措施後，零售通路也開始啟動自主管控。美...

防杜非洲豬瘟入侵高雄 陳其邁帶隊視察

台中爆發非洲豬瘟，高雄市長陳其邁昨午親赴左營龍華市場及全聯富國店了解肉品供應狀況，也啟動校園及消費端安全監控，嚴陣以待。

