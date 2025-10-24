台中豬場疑檢出非洲豬瘟 豬農：未想過害台灣產業

台中一處養豬場檢出非洲豬瘟病毒陽性反應。陳姓豬農之子今天表示，先以藥物控制，未料幾天後沒效，豬隻開始陸續大量死亡，強調絕非不良養豬，並未想要害台灣產業。

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，動保處第一次獲報到場時因病豬症狀不典型，二度獲報發現逾百隻死豬中包含3歲種公豬，驚覺不尋常，採檢送驗檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。

陳姓豬農之子今天告訴媒體表示，檢疫人員14日到豬場了解時，父親曾表示因豬隻已經投藥，所以拒絕檢疫人員採驗，許多養豬人家過去也都是先以藥物控制。豬隻投藥後，起先有獲得控制，後來慢慢失去效果。

陳姓豬農之子說，後續豬隻陸續死亡，起先5、6隻，後來到7、8隻，最多一次死了22隻，發現事態嚴重，立即通報，20日有跟採檢人員表示想要解剖。

陳姓豬農之子說，父親養豬35年了，他本來做板模工，後來回家養豬。這是他們的本業，一定會想要顧好。他強調，絕非不良豬農，不想害到台灣的產業。

台中市農業局表示，10月10日至14日時已有20頭豬死亡，接獲農業部防檢署的監測示警，動保處派員到場了解並疫情調查。動保處人員到場經專業判斷，診斷沒有流行病的徵兆，依法規未採樣。20日二度獲報有採集檢體、疫調，21日下午再度前往採集活豬檢體。

台中地檢署24日傳訊養豬場負責人陳姓豬農之子作證，並前往陳姓豬農住處保全證據並訊問陳姓豬農、勘驗養豬場，陳姓豬農父子訊畢均請回。