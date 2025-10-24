維持肉品貨量穩定 美式賣場啟動限購

台中傳出疑似非洲豬瘟疫情，全台禁宰豬隻五天，政策一出，零售通路紛紛啟動應變措施，其中好市多昨日率先開出限購第一槍，全台賣場即日起針對所有豬肉品項實施「一卡限購一份」規定。

好市多表示，此次限購政策不限台灣豬，涵蓋所有豬肉產品，主要為配合政府防疫政策並維持貨量穩定，確保更多會員能公平購買，目前各品項庫存仍充足，呼籲民眾理性採買、勿過度囤貨。

全聯福利中心則回應，目前生鮮豬肉供貨量充足，所有豬肉均來自可溯源的契約牧場與合格屠宰場，目前尚無限購規畫。

家樂福表示，目前供貨穩定、未有漲價或是限購措施，豬肉銷售量較平日同期成長約兩成。愛買量販則指出，合作廠商生產狀況安全無虞，供貨穩定，賣場也未出現搶購潮，後續視疫情發展調整相關販售政策。

餐飲應變或停售

多家餐飲品牌也緊急啟動防疫應變機制，其中連鎖火鍋築間集團與知名中式餐飲雙月食品社昨天皆發表聲明，築間改為以冷凍豬肉替代維持供應；雙月食品社則採取保守作法，暫停豬肉品項販售。