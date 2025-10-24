延遲採檢？14日50頭豬死亡 中市：當天不知情

國內爆發斃死豬疑似非洲豬瘟，台中市動保處初訪問題豬場時未採檢，挨批延誤防疫。台中市農業局長張敬昌說，當時獸醫師到場依專業判斷，診斷沒有流行病的徵兆，依法規未採樣。台中市動保處表示，十四日到場後，場主表示豬隻用藥後已好轉，不希望有人隨意進出豬場，當時未進入採檢。

農業部解釋，這起個案起初診斷為胸膜肺炎無異常，後續又持續死亡，再採樣才發現疑似非洲豬瘟案例，未來將要求豬隻只要有出血症狀一律採樣。農業部長陳駿季也強調，動保處人員有權利前往豬場採檢，飼主不得拒絕。

張敬昌昨表示，農業局在十月十四日接到電子郵件，事發地梧棲該養豬場豬隻死亡累計廿隻，當天動保處人員到場了解；廿日再接獲特約獸醫師通報，該場死亡豬隻有異常，經查看發現一頭三歲大的成豬死亡，依照經驗判斷，三歲成豬死亡不尋常，立刻採樣送台北獸醫研究所化驗。

台中市動保處副處長姜淑芳說，十日起養豬場內有豬隻死亡，市府十四日接獲化製場系統通知到場訪視，當時該場特約獸醫與場主回報，豬隻用藥後情況已經好轉，不希望有人隨意進出養豬場，沒有讓動保處人員進入；後續調查得知，十四日該豬場已有約五十頭豬隻死亡，這是事後回溯的數據，當天並不知情。外界質疑養豬場主人是否沒說實話？姜淑芳回應，這部分配合疫調調查。

類似案例是否強制採樣？農業部防檢署組長林念農說，豬病樣態多元，放線桿菌胸膜肺炎、豬丹毒、非洲豬瘟、傳統豬瘟症狀差不多，假設後續有豬隻出現出血症狀，會要求地方機關對疑似症狀進行採檢，違反可裁罰飼主三到十五萬元。

民進黨立委林楚茵爆料，台中市動保處廿日下班後以宅配寄送檢體。台中市動保處長林儒良回應，送檢是依照中央制定的指引，可以採用親自檢送或宅配，並無違反相關規定。