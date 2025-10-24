爆疑似非洲豬瘟 全台廚餘養豬落日條款聲浪起

台中爆出疑似非洲豬瘟案例，目前暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻至少十五天，是否將永久禁用，也引發討論。台大動物科學技術學系教授蘇忠楨表示，最根本方式是零廚餘，但實務上做不到，國內確實能仿效日本，集中收集處理廚餘，統一蒸煮完後再分配給需要的養豬場，這樣廚餘飼料化的模式對防疫確實有用。

立委邱志偉也說，台灣應學習日本的方式，也應考慮廚餘養豬的落日條款，這才是治本的做法。

根據環境部統計，目前全台一年產生的廚餘總量約七十七點二萬公噸，其中分為以餐廳、賣場、團膳產生的「事業廚餘」，以及家戶廚餘，前者一年約廿六點七萬公噸，後者約五十點五萬公噸。

為了去化廚餘，現行分為四種方式，包括做成生質能、堆肥、養豬、轉化成有機肥料。以廚餘養豬為例，目前全台廚餘養豬場總計四三五場，每年大概可去化四十八點三萬公噸的廚餘，換算下來，一天約一三二四公噸。

至於各縣市廚餘養豬場又以屏東縣、桃園市各九十八場居冠，其次是新北市六十七場、新竹縣五十一場、台中市卅七場、彰化縣卅三場。

由於全台禁止廚餘養豬十五天，環境部前天也邀集各縣市環保局召開應變會議。環境部表示，目前廚餘再利用設施量能足夠處理家戶廚餘，但若再增加處理事業廚餘，再利用設施量能不足，將透過焚化廠及掩埋場處理。縣市環保局清運處理相關因應措施所需經費，將由農業部支應。

環境部環境管理署副署長林左祥說，全國有六成二的廚餘用於養豬，禁止廚餘餵豬後，優先以堆肥和能源化去化，每天約四九五公噸需靠焚化爐與掩埋場處理，已請各縣市環保局宣導源頭減量。

農業部長陳駿季回應，廚餘養豬的轉型力道確實要更加強，針對廚餘再利用成飼料，如果技術能用專案授權方式導入，絕對願意來做，也會啟動相關研究。

疫情控制黃金120小時

為因應疑似非洲豬瘟，中央廿二日在台中成立前進應變所，行政院長卓榮泰昨與台中市長盧秀燕赴應變所開會，卓表示，要把疫情控制在台中，把握黃金一百二十小時縮小影響面。盧說，會加強監控稽查，全力協助中央防止事態擴大。