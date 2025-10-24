禁令15天廚餘禁養豬 去化卡關地方急跳腳

台中爆發疑似非洲豬瘟案例，農業部全面停止廚餘養豬，多個縣市處理量能不足，只能送往焚化爐燒，南投縣無焚化爐，堆在戶外恐生惡臭，地方急得跳腳。桃園市副市長蘇俊賓昨在行政院會呼籲，中央應精準盤點廚餘產生量及處理量，協調跨縣市支援。

蘇俊賓昨表示，大量廚餘進入焚化爐將增加操作風險，不僅可能損害爐體設備，也會增加空汙排放風險，建議中央應精準盤點，做好跨縣市支援合作的前期協調與資源配置。他還建議由中央規畫統一蒸煮作業，在源頭布置防疫節點，減少風險。

廚餘養豬禁令一出，自有焚化爐的部分縣市已經拒收外縣市廚餘；無焚化爐的南投縣每天廚餘量卅公噸，僅南投市、竹山鎮、魚池鄉有廚餘堆肥場，其餘多與養豬場配合，去化卡關地方急得跳腳。

南投縣環保局昨邀集各公所清潔隊討論廚餘處理問題，初步決議覓地暫置廚餘；各清潔隊抱怨，大量廚餘堆在戶外曝曬，很快就酸臭，非長久之計。

新竹縣每個月約八成、六六三公噸廚餘用於養豬，因嚴重超出廚餘場負荷，環保局決定不收軍方、監獄等廚餘。

二○一八年中國大陸爆發非洲豬瘟疫情，當年雲林縣長張麗善獨排眾議，不顧中央和業界反對，決定全面禁止廚餘養豬。作為全國養豬最大縣，豬隻頭數多達一五一萬，短時間就要禁用是一大工程，當時行政院只要求廚餘需高溫蒸煮，還是默許使用廚餘，風險依舊，在徵得議會支持下，祭出罰責全面「禁餿」，事後證明當初的堅持是對的。

雲林縣設有化製場，每天有卅車各地養豬場死豬載運至雲林處理，昨決議加強控管，今起在台六一線西濱公路雲林麥寮段匝道口設置檢疫消毒站，化製車進入縣境前全面消毒後再放行，進入化製場前二度消毒。