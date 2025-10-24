問題豬場28頭豬流向中彰嘉 政院喊話食用安全

台中爆發國內首例斃死豬驗出非洲豬瘟核酸陽性，該養豬場在本月十三日出貨廿八頭豬隻至台中大安肉品市場，流向台中市、彰化縣與嘉義縣三地，總重三四二五點五公斤，部分製成肉品後，再銷售到北中南等六縣市，多數都已售出。桃園市府昨在一家食品加工廠攔截四○五公斤肉品，尚未製成加工品，未流入市面。

行政院發言人李慧芝指出，投入豬隻拍賣的並非病死豬，都是健康豬隻。農業部動植物防疫檢疫署昨天表示，問題豬場流出的廿八頭豬，在拍賣與屠宰前，都經過獸醫師檢查合格，不是斃死豬，沒有感染非洲豬瘟的問題，國人不用擔心，可供食用。

中市府查出，爆發疑似非洲豬瘟養豬場十三日仍出貨廿八頭豬至大安肉品市場拍賣。中市衛生局前晚連夜稽查，衛生局長曾梓展昨上午表示，其中廿三頭賣到台中市、四頭賣到彰化縣、一頭賣到嘉義縣。

中市食安處昨續追查豬隻下游流向，賣到台中市的廿三頭豬隻中，其中廿一頭已出貨給台中市下游零售商，另一頭屠宰後，肉品商轉賣到彰化的市場攤商，另有一頭活體豬轉賣給彰化業者，但因體型不符，退回後又轉賣到嘉義縣肉品行，送雲林屠宰後再送到嘉義販賣。

彰化縣衛生局表示，共有四頭賣到彰化，分別送往彰化縣內二家分切廠，其中一家沒有屠宰場，在台中市大安肉品市場屠宰後才送彰化，並販售到彰化縣某肉品加工廠，與其他來源的豬隻製成肉品後，銷售到新北、桃園、台中、雲林、台南與高雄等地。

新北市衛生局表示，疑似混有台中市屠宰後售往彰化肉品加工廠豬肉，流向新北約六八八公斤，其中二二○公斤未售出，已要求業者停止販售。

彰化縣府表示，另二頭送往另家分切廠，該廠有自己的屠宰場，一隻因體型不符退回，另隻當天賣到另家肉品加工廠，屠宰後隔天賣給下游零售商，全數都賣出。至於該退回的豬隻，去向仍待調查。

嘉義縣衛生局調查，六腳鄉肉品業者十三日向大安肉品市場購入一豬隻屠體，轉手賣給多處菜市場攤販，已分切賣完；縣府進一步清查後續流向，發現該肉品業者十三日另同步購入同養豬場的豬隻，都已分切賣出。