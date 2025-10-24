暫停廚餘養豬15天 陳駿季坦承破口之一 立委要求永久禁止

台中市疑似出現非洲豬瘟案例，農業部為此祭出為期五天的「禁宰、禁運令」，且全面禁止廚餘養豬。農業部長陳駿季昨表示，由於非洲豬瘟病毒的潛伏期為十五天，目前暫時全面禁用廚餘餵飼豬隻十五天，廿七日疫調的初步結果應可出爐。將視疫調結果，每五天會做一次觀察，禁宰、禁運將以十五天為最長的管制天數。

但立委痛批全台只有近四十六萬的豬隻是以廚餘飼養，僅占總飼養頭數百分之八，要求應永久禁止廚餘養豬。

行政院長卓榮泰昨在行政院會指出，政府有信心再次應對非洲豬瘟挑戰，將以最高標準面對，已指示十個部會聯手防疫作戰。中央已在台中設置前進應變所，由行政院政委陳時中督導、農業部次長杜文珍進駐，並請環境部嚴格要求業者自律，強化廚餘蒸煮管理機制。

卓揆：要把食物全吃完

卓榮泰到台中出席活動致詞時提到，他主持中央前進應變所的工作會報時，特別有談到「廚餘」的問題，因而使得非洲豬瘟在台中找到了「破口」。

卓榮泰說，國內現在有太多廚餘沒有去處，才會被拿來餵豬，拜託大家現在起要把食物全部吃完，不要有廚餘，也就不會有廚餘去化的問題，更不會讓豬隻吃到很多的廚餘。

廚餘蒸煮 將落實監管

陳駿季昨赴立法院經濟委員會專案報告時表示，廚餘養豬有一定規範，只要經過合格蒸煮就是安全飼料，會落實廚餘蒸煮的監管，現在疫調進行中，不能說病毒一定是從廚餘而來，因為病毒進到養豬場的管道很多，呼籲不要汙衊廚餘養豬。

陳駿季表示，目前禁用廚餘會以非洲豬瘟病毒的潛伏期來算，禁止廚餘餵飼大約會是十五天，二○一九年爆發非洲豬瘟以來，廚餘養豬場已經從一○○○多場輔導轉型到只剩下四三五場，但在立委追問下，也坦承廚餘養豬確實是疫情的破口之一。

國民黨立委張嘉郡表示，全台毛豬在養頭數約五○五萬隻，僅近四十六萬隻是以廚餘飼養，占總體約百分之八，一旦真的爆發非洲豬瘟疫情，影響的是一千億，甚至兩千億元的產值，黑豬不一定要吃廚餘，吃飼料也完全沒問題。

藍委建議祭撲殺補助

張嘉郡表示，假設疫情不幸爆發，必須料敵從寬，建議可比照禽流感模式祭出撲殺補助，這也是鼓勵農民主動通報的誘因和機制。

民眾黨立委張啓楷建議，廚餘蒸煮前應該要多一道病毒檢測。

陳駿季說，如果廚餘都要做病毒檢測，代表現行的廚餘蒸煮機制是不對的；至於是否補助小型焚化器具，會再做考量。

對於有網友質疑，當初藍白提案刪除農業部防檢署媒體政策宣導部分預算，導致宣傳不足，釀成今日的防疫破口。陳駿季說，防疫宣導無關預算多寡都會進行，也無「預算被刪釀破口」的想法。

台中地檢署前天緊急分「他」字案追查豬瘟來源、有無違反動物傳染病防治條例，檢察官昨以證人身分傳喚豬農陳姓父子到案，訊後請回。