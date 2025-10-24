好市多祭出豬肉限購令 全台分店「一卡限買一份」維持貨量穩定

非洲豬瘟疑似病例引發防疫警戒，農業部宣布全台自22日起實施為期五天的「禁宰、禁運」措施後，零售通路也開始啟動自主管控。美式賣場龍頭好市多（Costco）昨（23）日開第一槍，宣布全台各分店豬肉品項即日起實施「一卡限購一份」措施，成為首家採取限購政策的賣場。

行政院長卓榮泰昨針對疑似非洲豬瘟疫情提六大應變，包括：要求地方政府通報數據釐清源頭；全面清消人車環境；加強邊境，嚴防嚴守，全面落實疫調；環境部加速廚餘去化；穩定市場價格；全力支持養豬、屠宰業者並研擬補償方案，同時要求業者自律管理，經濟部加強市場管理防堵斃死豬肉。

好市多表示，此次限購政策涵蓋所有豬肉品項，無論台灣豬或進口豬皆在管制範圍內。為配合防疫政策、維持貨量穩定，以確保會員能公平購買到所需肉品。

據了解，好市多目前豬肉商品以冷藏、冷凍為主，來源包括本土與進口雙軌供應，內部已針對庫存量與物流配送進行盤點與調整，確保在禁宰期間仍能維持正常供應。業界指出，好市多率先採取限購措施，是否成為大型量販與超市後續跟進的指標，值得觀察。

其他通路如全聯、家樂福與愛買均表示，豬肉庫存充足，但將密切觀察市場變化與政府後續公告，視情況滾動調整應對策略。

家樂福指出，全台門市豬肉貨源穩定，買氣較平日成長約兩成；愛買表示，未出現搶購現象，供應量充足，貨架維持正常補貨；全聯強調目前無限購規劃。

通路業者透露，傳統市場因禁宰令短期無法販售溫體豬，部分小型餐飲業者與小攤販轉向量販通路採購，帶動大包裝豬肉需求明顯增加，若中央後續將禁宰期延長至15天，可能對短期供應與價格產生壓力。

多家餐飲品牌也啟動防疫應變機制，連鎖火鍋築間（7723）集團與知名中式餐飲雙月食品社昨天發表聲明，築間在一天內策略急轉彎，從原先宣布自主下架含台灣豬肉餐點，改為以冷凍豬肉替代維持供應；雙月則暫停豬肉品項販售。

「禁宰、禁運」政策讓不少餐飲業者措手不及。由於政策宣布至實施僅隔數小時，多數業者在原料採購、庫存調度與菜單調整上都得臨時應變。業界人士坦言，從接獲消息到公告調整，時間相當緊迫，還必須同步與供應商溝通並安撫顧客，一邊盤點食材、一邊等待政府後續指引，整體餐飲市場處於緊繃的觀望期。

農業部宣布全國禁宰、禁運豬隻五天，政府將以每五天為一個觀察基數，持續監測疫情發展；若在病毒潛伏期15天內疫情未擴散，禁令將有望解除。