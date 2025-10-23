強化偵辦非洲豬瘟案 高檢署整合行政與司法團隊

台灣高檢署今天啟動打擊民生犯罪連繫平台，召開「偵辦非洲豬瘟防疫聯繫會議」，整合行政與司法團隊量能，積極查辦攸關畜產安全與民眾健康的非洲豬瘟案件。

根據高檢署新聞稿，針對近期出現疑似非洲豬瘟案例，法務部長鄭銘謙指示應整合行政與司法體系能量，全面追查不法、從嚴追究刑責、溯源查緝斷根、統一法律適用，並適時對外說明。

高檢署表示，今天下午邀集行政院食品安全辦公室、衛生福利部食品藥物管理署、農業部動植物防疫檢疫署、法務部檢察司、內政部警政署保安警察第七總隊及台中地檢署等機關，討論通報機制、檢疫、稽查下架、溯源查扣及究責不法等具體作法。

新聞稿提到，本次會議取得多項共識，包括食藥署等稽查單位於查核及檢驗過程中，如發現業者涉有刑事責任，請盡速檢附資料通報高檢署窗口，如情況急迫，請即通報轄區地檢署聯繫窗口。

高檢署表示，目前疑似個案已由台中地檢署偵辦，其他地檢署如接獲疑似案件或相關通報，應副知高檢署並協同警調及相關行政機關全力查緝，積極查扣證物、追溯金流、查扣犯罪所得及移送裁罰。

高檢署說，為迅速聯繫、查緝、檢驗、下架，高檢署與行政院食品安全辦公室、食藥署、檢疫署及保七總隊建立中央聯繫窗口，請各地檢署與轄區所在地的衛生局也建立聯繫窗口，保持密切聯繫。

會議共識另包括，各地檢署及司法警察機關應與檢疫署、地方政府防疫機關、食藥署及衛生局強化橫向聯繫，同步積極進行查處，連續假日期間仍請增派人力，全力杜絕疫情擴散。

高檢署也要求，各地檢署偵辦此類案件，如認涉有犯罪嫌疑而有下架必要，請通報中央及地方聯繫窗口，即時下架；溯源結果如發現上游不法業者同一，請透過聯繫平台通報高檢署統合各地檢署偵辦，以強力溯源。

高檢署表示，各地檢署偵辦此類案件適用法律如有疑義，請通報並由高檢署邀集相關機關研議後統一見解；「非洲豬瘟防疫偵辦聯繫會議」原則上採不定期滾動性檢討，下次會議時間為10月28日，日後得視狀況隨時召開。