台中疑爆非洲豬瘟 檢察官勘驗養豬場、傳喚豬農父子到案作證

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
農業部表示台中梧棲區1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，已撲殺場內195頭豬隻。記者黃仲裕／攝影
農業部表示台中梧棲區1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，已撲殺場內195頭豬隻。記者黃仲裕／攝影

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻被驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，場內195頭豬已遭預防性撲殺；台中地檢署昨緊急分「他」字追查豬瘟來源、有無違反動物傳染病防治條例，檢察官今以證人身分傳喚梧棲豬農陳姓父子到案，訊後請回。

中檢表示，今上午由民生專組主任檢察官洪國朝、檢察官康存孝前赴台中市動物保護防疫處調取相關資料，指揮調查局台中市調查處、保安警察第七總隊，及中檢重案支援中心檢察事務官追查案關養豬場近期豬隻流向、相關販售網絡。

中檢說，今下午也以證人身分傳喚梧棲養豬場陳姓負責人與兒子到案釐清案情，檢察官也前往陳姓豬農位於梧棲區住處保全證據、訊問陳姓豬農及至案關養豬勘驗，另複訊後命陳姓豬農及其子，2人均諭知請回。

非洲豬瘟 廚餘 台中市 養豬場 檢察官

相關新聞

台中疑爆非洲豬瘟 檢察官勘驗養豬場、傳喚豬農父子到案作證

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻被驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，場內195頭豬已遭預防性撲殺；台...

非洲豬瘟檢體宅配惹議！民代批防疫破口 中市府：符合相關指引

台中非洲豬瘟疫情，台中市議員周永鴻今天說，市府動保處在養豬場已有117頭豬死亡後才進場採樣，未親送檢體，而是在下班前用黑...

台中疑爆非洲豬瘟疫情…苗栗今訪視通苑30場 豬隻健康良好

台中市梧棲爆出疑似非洲豬瘟疫情，苗栗縣動物保護防疫所今天到鄰近台中的苑裡、通霄地區30家養豬場，訪視、疫調和周邊環境消毒...

高市衛生局人員「全副武裝」赴貨運轉運站 攔截300公斤問題肉品

各縣市政府全力防堵疑染非洲豬瘟病毒的肉品流竄，高市衛生局今天下午接獲彰化縣衛生局通知，有批問題豬肉出貨至高雄市某肉品業者...

防非洲豬瘟延燒 台灣高檢署啟動打擊民生犯罪平台

台中爆發117隻豬異常死亡首例，恐與非洲豬瘟有關，為防杜可疑肉品流入市場，台灣高檢署啟動打擊民生犯罪連繫平台，今天邀集行...

防止非洲豬瘟入侵 防檢署加強落實入境旅客行李查驗

國內爆發首例疑非洲豬瘟，發生地台中梧棲一處養豬場剩餘的195頭豬隻全部遭到撲殺，行政院昨天在台中成立前進應變所，行政院長...

