台中疑爆非洲豬瘟 檢察官勘驗養豬場、傳喚豬農父子到案作證

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻被驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，場內195頭豬已遭預防性撲殺；台中地檢署昨緊急分「他」字追查豬瘟來源、有無違反動物傳染病防治條例，檢察官今以證人身分傳喚梧棲豬農陳姓父子到案，訊後請回。

中檢表示，今上午由民生專組主任檢察官洪國朝、檢察官康存孝前赴台中市動物保護防疫處調取相關資料，指揮調查局台中市調查處、保安警察第七總隊，及中檢重案支援中心檢察事務官追查案關養豬場近期豬隻流向、相關販售網絡。

中檢說，今下午也以證人身分傳喚梧棲養豬場陳姓負責人與兒子到案釐清案情，檢察官也前往陳姓豬農位於梧棲區住處保全證據、訊問陳姓豬農及至案關養豬勘驗，另複訊後命陳姓豬農及其子，2人均諭知請回。