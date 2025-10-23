防非洲豬瘟延燒 台灣高檢署啟動打擊民生犯罪平台

台中爆發117隻豬異常死亡首例，恐與非洲豬瘟有關，為防杜可疑肉品流入市場，台灣高檢署啟動打擊民生犯罪連繫平台，今天邀集行政院食品安全辦公室、衛生福利部食品藥物管理署、農業部動植物防疫檢疫署、法務部檢察司、警政署保七總隊及台中地檢署共同研商，會後取得八大共識，除討論通報機制、檢疫稽查下架、也要盡速溯源查扣及究責不法。

近期台中梧棲一處養豬場於10月13日出貨28頭豬至大安肉品市場，是否恐流入市面、被民眾吃下肚？引發疑慮，根據台中市食安處查出，這28頭豬最終流向為，台中有21頭豬流入市面、彰化有5頭，嘉義有2頭。高檢署針對非洲豬瘟疑慮已研商出八大共識。

非洲豬瘟雖非人畜共通傳染病，惟對國家畜產安全與食品供應穩定影響深遠。高檢署將持續整合行政機關及司法機關之跨部會聯繫，督導各地檢署積極查緝，共同守護農業產業鏈與國人食品安全，確保台灣免於疫情威脅。