防非洲豬瘟延燒 台灣高檢署啟動打擊民生犯罪平台
台中爆發117隻豬異常死亡首例，恐與非洲豬瘟有關，為防杜可疑肉品流入市場，台灣高檢署啟動打擊民生犯罪連繫平台，今天邀集行政院食品安全辦公室、衛生福利部食品藥物管理署、農業部動植物防疫檢疫署、法務部檢察司、警政署保七總隊及台中地檢署共同研商，會後取得八大共識，除討論通報機制、檢疫稽查下架、也要盡速溯源查扣及究責不法。
近期台中梧棲一處養豬場於10月13日出貨28頭豬至大安肉品市場，是否恐流入市面、被民眾吃下肚？引發疑慮，根據台中市食安處查出，這28頭豬最終流向為，台中有21頭豬流入市面、彰化有5頭，嘉義有2頭。高檢署針對非洲豬瘟疑慮已研商出八大共識。
一、食藥署及檢疫署各稽查單位於查核及檢驗過程中，如發現有業者涉有刑事責任，請依動物傳染病防治法及其他相關法規，盡速檢附相關資料通報臺高檢署聯繫窗口，如情況急迫，請即通報轄區地檢署聯繫窗口，並副知臺高檢署聯繫窗口依法偵辦，並為必要之行政處置。
二、目前疑似個案已由台中地檢署積極偵辦；其他地檢署如接獲疑似案件或相關通報，應副知高檢署並即時協同警調及相關行政機關，全力查緝非法輸入、移動、散播等違反動物傳染病防治法及其他犯行，並積極查扣證物、追溯金流、查扣犯罪所得及移送裁罰，以有效打擊不法，安定民心。
三、為期迅速聯繫、查緝、檢驗、下架，高檢署與行政院食品安全辦公室、食藥署、檢疫署及保七總隊建立中央聯繫窗口，並請各地檢署與轄區所在地之衛生局亦建立聯繫窗口，保持密切聯繫。
四、各地檢署及司法警察機關應與檢疫署、地方政府防疫機關、食藥署及衛生局強化橫向聯繫，同步積極進行查處，連續假日期間仍請增派人力，全力杜絕疫情擴散。
五、各地檢署於偵辦是類案件，如認涉有犯罪嫌疑而有下架必要，請通報中央及地方聯繫窗口，即時下架。
六、各地檢署偵辦是類案件，溯源結果如發現上游不法業者係同一，請透過聯繫平臺通報臺高檢署統合各地檢署偵辦，以強力溯源。
七、各地檢署於偵辦是類案件適用法律如有疑義，請通報臺高檢署，由臺高檢署邀集相關機關研議後統一見解。
八、「非洲豬瘟防疫偵辦聯繫會議」原則上採不定期滾動性檢討，下次會議時間為10月28日，日後視情況與偵辦進度，得隨時召開臨時會議。
非洲豬瘟雖非人畜共通傳染病，惟對國家畜產安全與食品供應穩定影響深遠。高檢署將持續整合行政機關及司法機關之跨部會聯繫，督導各地檢署積極查緝，共同守護農業產業鏈與國人食品安全，確保台灣免於疫情威脅。
