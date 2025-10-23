防止非洲豬瘟入侵 防檢署加強落實入境旅客行李查驗

國內爆發首例疑非洲豬瘟，發生地台中梧棲一處養豬場剩餘的195頭豬隻全部遭到撲殺，行政院昨天在台中成立前進應變所，行政院長卓榮泰今天與台中市長盧秀燕共同開防災會議，行政院長卓榮泰提出防疫6大方向，其中邊境部分必須嚴守，嚴格檢查所有出入旅客、貨品，同時強力防堵走私。桃園國際機場入境旅客隨身行李手檢規定並未更動，但會強化落實相關規定。

據了解，目前行李查驗部分，自三年內曾發生非洲豬瘟高風險地區入境旅客，隨身及託運行李都要全面X光檢查並搭配檢疫犬嗅聞，若入境旅客違規攜帶肉品入境遭查獲，最高可裁罰100萬元，外籍人士未繳清罰鍰將限制入境。機場也將持續播放宣導影片與廣播，旅客不可攜帶動植物或其產品入境，若有疑問應誠實向海關或動植物防疫檢疫署申請檢疫。