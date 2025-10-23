高雄攔獲台中疑染疫豬肉 300公斤全封存未流入市面

台中疑爆非洲豬瘟案例，高雄市今天獲報台中疑染疫豬肉已出貨至高雄，衛生局隨即追查確認此批300公斤肉品仍在物流業貨車上，傍晚會同動保處前往封存並清消，確認肉品未流入市面。

高雄市衛生局發布新聞稿表示，下午接獲彰化縣衛生局通知，疑似有問題豬肉已出貨給高市某肉品業者，經追查確認肉品仍在物流貨車上，防疫人員穿著全罩式防護衣進行全面清消，並限制全車貨品移動管制，確認此批肉品未流入市面。

衛生局表示，此批豬肉今天運抵高雄大榮貨運轉運站後，因採購業者已接獲通知，當場拒收退回，確認此批肉品並未落地及流入市面；經查此貨車上有疑似問題豬肉30件、共300公斤，另有蝦子15件、共150公斤，確認此輛貨車回到轉運站後，全車貨品及車輛拉起封鎖線，連同駕駛及廠區都全面清消。

此外，高雄市政府食安小組今日由衛生局長黃志中率隊，跨局處組聯合稽查小組，兵分多路前往餐飲業者、市場攤商、東南亞批發超市、實體超市、團購網實體店面等販售通路，擴大執行製造業及市售通路豬肉產品源頭稽查。

衛生局表示，今天查察販售肉品來源時，要求業者出示合法肉品來源相關單據，共稽查299家，結果均符合規定，確認販售通路並無使用來路不明肉品。

黃志中說明，非洲豬瘟非人畜共通傳染病，不會感染人類；根據世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱56度70分鐘、60度20分鐘或70度即可不活化，且國內屠宰場均設有駐場獸醫師於屠宰前後逐隻檢查，肉品出場前也都經屠宰檢驗合格。

衛生局呼籲，食品業者應選用合法屠宰、合法進口豬肉，保存合法肉品來源單據，若蓄意使用病、斃死豬肉作為食品原料，將依法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；民眾若有任何食品衛生問題，也可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）。