台中疑爆非洲豬瘟疫情…苗栗今訪視通苑30場 豬隻健康良好

台中市梧棲爆出疑似非洲豬瘟疫情，苗栗縣動物保護防疫所今天到鄰近台中的苑裡、通霄地區30家養豬場，訪視、疫調和周邊環境消毒作業，調查發現豬隻健康狀況都良好。

苗栗縣政府因應台中疑似非豬豬瘟疫情，肉品市場昨天全面淨空，今天再前往肉品市場，將繫留場、拍賣場、屠宰場、車輛清潔區及周邊環境，加強且徹底清潔消毒，此外，動防所今天完成苑裡18場及通霄12場養豬場，疫調結果各場豬隻健康狀況良好，同時提供每個養豬場1到4桶的消毒水，加強場內清消使用，動防所並於場外周邊1.2至1.5公里範圍消毒。

另，公館鄉「人人犬舍」被爆出9成犬隻遭施以聲帶整形手術，且有違法繁殖、超養等行徑，苗栗縣長鍾東錦批業者可惡殘忍，動防所依動物保護法重罰480萬9000元，並廢止特定寵物業許可證，縣府農業處及動物保護防疫所今天派員突襲稽查。

縣府指出，查核發現犬籠設施底面已改善鋪不傷掌爪的縫隙小塑膠踏板，犬隻可獲得較好的照護，犬籠飼養環境業經清潔消毒轉為乾淨明亮，水盆飲水亦清潔乾淨，每籠飼養數量密度已改善符合規範，農業處將持續不定期稽查，並追蹤列管。

【中央社苗栗縣23日電】

台中市梧棲區出現疑似非洲豬瘟案例，苗栗縣政府今天針對鄰近台中的通霄、苑裡地區30處養豬場疫調，各場豬隻健康狀況良好，同時完成場內及周邊環境消毒，將持續嚴密監控。

苗栗縣政府今天表示，為防範非洲豬瘟，繼昨天同步禁運禁宰及苗栗肉品市場全面淨空後，動物保護防疫所今天前往肉品市場，將繫留場、拍賣場、屠宰場、車輛清潔區及周邊環境，加強且徹底清潔消毒。

縣府農業處指出，動防所昨天已派員訪視鄰近台中市梧棲區的縣轄苑裡鎮4家養豬場進行健康防疫衛生訪視與消毒，今天擴大完成苑裡及通霄地區30處養豬場訪視及疫調工作，其中苑裡地區18場、通霄地區12場，疫調結果各場豬隻健康狀況良好。

農業處表示，為加強防範作為，提供每個養豬場消毒水，以加強場內清消使用，針對場外周邊1.2至1.5公里的範圍，則由動防所完成消毒作業，將持續關注疫情後續發展，並嚴密監控縣內養豬場。

此外，因應全面禁止廚餘養豬，縣府環保局今邀集各鄉鎮市公所及清除機構，研商原作為養豬用途廚餘的收運及去化處理事宜。經討論後，由各公所協助所轄學校、機關及小吃店的廚餘清運，統一收運後送至各公所堆肥場或掩埋場妥善處理，並依相關進場管制及收費標準辦理。

環保局指出，原提供廚餘養豬之產源事業單位，應依廢棄物清理法規定，委託合法公民營清除處理、再利用機構妥善處理。

環保局呼籲，廚餘交付清潔隊或清除機構前，務必先瀝乾水份以減輕重量及後續處理負荷，並落實「在家吃多少煮多少，出外吃多少點多少」，從源頭減少食物浪費，共同減少廚餘產生。