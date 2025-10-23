非洲豬瘟檢體宅配惹議！民代批防疫破口 中市府：符合相關指引

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
黑貓宅急便官網顯示，包裹於20日下午4點10分由中市府動保處附近的超商門市代收。圖／中市議員周永鴻提供
黑貓宅急便官網顯示，包裹於20日下午4點10分由中市府動保處附近的超商門市代收。圖／中市議員周永鴻提供

台中非洲豬瘟疫情，台中市議員周永鴻今天說，市府動保處在養豬場已有117頭豬死亡後才進場採樣，未親送檢體，而是在下班前用黑貓宅配寄送到淡水檢驗單位農業部獸醫研究所，導致檢體延誤一天才送達。他批市長盧秀燕執政下的防疫態度鬆散，防疫破口在市府。

台中市農業局表示，台中市訂定防範非洲豬瘟應變手冊，也送交防檢署備查過，手冊規定採檢和送驗等SOP流程，樣本可委託貨運公司宅配或親自送達，宅配車溫度和濕度有一定要件，台中市動保處宅配樣本是依手冊要點執行。

周永鴻指出，據宅配收據顯示，動保處人員於10月20日下午4點10分，在動保處附近7-11門市寄出檢體，他質疑「這是下班順便去寄？還是去完順便下班？」顯示市府毫無危機意識。他說黑貓宅急便托運條款明文禁止寄送「檢體、有毒性物品」，市府卻仍堅稱「一切合規」，顯示行政態度鬆散、毫無警覺。

周永鴻表示，從台中到位於淡水的農業部獸醫所車程僅約3小時，但市府卻選擇以宅配送檢體，讓樣本「在路上多繞了一整天」，嚴重影響防疫時效。若檢體在運送過程中變質或延誤，恐造成疫情擴散，後果不堪設想。

周永鴻批評，防疫視同作戰，不容僥倖，但盧秀燕市長卻在疫情爆發第一時間毫無危機感與責任感，不主持防疫會議、反而忙於宣傳購物節，「打從心底就抱著『反正有中央會處理』的心態」。等到事情鬧大，整個市府才開始連滾帶爬補破網。

非洲豬瘟 廚餘 養豬場

廚餘疑成非洲豬瘟破口 卓榮泰籲國人把食物全部吃完「不要產生廚餘」

行政院長卓榮泰今天親自頒發金漫獎「特別貢獻獎」，給予資深漫畫編輯黃健和，以表彰其在臺灣漫畫產業的傑出貢獻外，卓致詞時指出...

豬隻禁運禁宰 基層豬農面臨生計壓力…張嘉郡要農業部三箭齊發救小農

台中疑爆非洲豬瘟疫情，農業部宣布全國「禁運、禁宰」15天觀察期。國民黨立委張嘉郡表示，防疫措施固然必要，但對中小型養豬戶...

疑爆首例非洲豬瘟…食藥署祭出強硬手段 署長姜至剛表態堅守防疫

台中市一處養豬場被驗出非洲豬瘟陽性反應，為我國首次本土非洲豬瘟案例。台中市衛生局說明，事發後，1處屠宰場共28頭豬流向市...

台中10天逾百隻豬死亡赫見3歲種公豬 驚覺不尋常

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，動保處第一次獲報到場時因病豬症狀不典型，二度獲報發現逾百隻死豬中包含...

高雄攔獲台中疑染疫豬肉 300公斤全封存未流入市面

台中疑爆非洲豬瘟案例，高雄市今天獲報台中疑染疫豬肉已出貨至高雄，衛生局隨即追查確認此批300公斤肉品仍在物流業貨車上，傍...

台中疑爆非洲豬瘟疫情…苗栗今訪視通苑30場 豬隻健康良好

台中市梧棲爆出疑似非洲豬瘟疫情，苗栗縣動物保護防疫所今天到鄰近台中的苑裡、通霄地區30家養豬場，訪視、疫調和周邊環境消毒...

