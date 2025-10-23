非洲豬瘟檢體宅配惹議！民代批防疫破口 中市府：符合相關指引

台中非洲豬瘟疫情，台中市議員周永鴻今天說，市府動保處在養豬場已有117頭豬死亡後才進場採樣，未親送檢體，而是在下班前用黑貓宅配寄送到淡水檢驗單位農業部獸醫研究所，導致檢體延誤一天才送達。他批市長盧秀燕執政下的防疫態度鬆散，防疫破口在市府。

台中市農業局表示，台中市訂定防範非洲豬瘟應變手冊，也送交防檢署備查過，手冊規定採檢和送驗等SOP流程，樣本可委託貨運公司宅配或親自送達，宅配車溫度和濕度有一定要件，台中市動保處宅配樣本是依手冊要點執行。

周永鴻指出，據宅配收據顯示，動保處人員於10月20日下午4點10分，在動保處附近7-11門市寄出檢體，他質疑「這是下班順便去寄？還是去完順便下班？」顯示市府毫無危機意識。他說黑貓宅急便托運條款明文禁止寄送「檢體、有毒性物品」，市府卻仍堅稱「一切合規」，顯示行政態度鬆散、毫無警覺。

周永鴻表示，從台中到位於淡水的農業部獸醫所車程僅約3小時，但市府卻選擇以宅配送檢體，讓樣本「在路上多繞了一整天」，嚴重影響防疫時效。若檢體在運送過程中變質或延誤，恐造成疫情擴散，後果不堪設想。

周永鴻批評，防疫視同作戰，不容僥倖，但盧秀燕市長卻在疫情爆發第一時間毫無危機感與責任感，不主持防疫會議、反而忙於宣傳購物節，「打從心底就抱著『反正有中央會處理』的心態」。等到事情鬧大，整個市府才開始連滾帶爬補破網。