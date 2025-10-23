每天30輛車運死豬進入雲林 明起台61匝道口設消毒站
國內養豬最大產地的雲林縣，也是國內死豬化製的大本營，每天有多達30車的死豬運抵雲林，為全面防堵非洲豬瘟流入，明天起台61線雲林麥寮段匝道口，將設置檢疫消毒站，對外縣市的化製車進入縣境之前，全面消毒後再放行。
雲林縣政府對非洲豬瘟防治格外重視，今天中午除召開跨局處緊急防疫應變會議，今天傍晚再度由縣長張麗善主持，與各鄉鎮市長進行視訊會議，全面動員進行疫病防堵，初步決定明天上午9時起，將在麥寮鄉台61線西濱快速道路與153線交叉匝道口設置消毒站，對進入雲林縣境的化製車全面清消。
雲林動植物防疫所指出，雲林每天約有30輛化製車，載運死豬到縣內的化製場，將死豬化製成骨粉和肥料油，是高風險的傳染源，尤其從北部發病區運來的化製車，將在匝道口的定點消毒站，進行3至5分鐘的消毒，同時也要求進入化製場時再進行二度消毒，讓防疫無漏洞。
