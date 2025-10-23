每天30輛車運死豬進入雲林 明起台61匝道口設消毒站

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣每天有達30輛的化製車載運死豬進入雲林縣境，為防止非洲豬瘟擴散，雲林縣府將在台61線的匝道口設置定點消毒站。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣每天有達30輛的化製車載運死豬進入雲林縣境,為防止非洲豬瘟擴散,雲林縣府將在台61線的匝道口設置定點消毒站。記者蔡維斌／翻攝

國內養豬最大產地的雲林縣，也是國內死豬化製的大本營，每天有多達30車的死豬運抵雲林，為全面防堵非洲豬瘟流入，明天起台61線雲林麥寮段匝道口，將設置檢疫消毒站，對外縣市的化製車進入縣境之前，全面消毒後再放行。

雲林縣政府對非洲豬瘟防治格外重視，今天中午除召開跨局處緊急防疫應變會議，今天傍晚再度由縣長張麗善主持，與各鄉鎮市長進行視訊會議，全面動員進行疫病防堵，初步決定明天上午9時起，將在麥寮鄉台61線西濱快速道路與153線交叉匝道口設置消毒站，對進入雲林縣境的化製車全面清消。

雲林動植物防疫所指出，雲林每天約有30輛化製車，載運死豬到縣內的化製場，將死豬化製成骨粉和肥料油，是高風險的傳染源，尤其從北部發病區運來的化製車，將在匝道口的定點消毒站，進行3至5分鐘的消毒，同時也要求進入化製場時再進行二度消毒，讓防疫無漏洞。

為防堵非洲豬瘟入侵雲林，明天上午9時起將在麥寮61線和153線交會的匝道口，設置化製車消毒站。記者蔡維斌／翻攝
為防堵非洲豬瘟入侵雲林，明天上午9時起將在麥寮61線和153線交會的匝道口，設置化製車消毒站。記者蔡維斌／翻攝

非洲豬瘟 廚餘 雲林

相關新聞

廚餘疑成非洲豬瘟破口 卓榮泰籲國人把食物全部吃完「不要產生廚餘」

行政院長卓榮泰今天親自頒發金漫獎「特別貢獻獎」，給予資深漫畫編輯黃健和，以表彰其在臺灣漫畫產業的傑出貢獻外，卓致詞時指出...

豬隻禁運禁宰 基層豬農面臨生計壓力…張嘉郡要農業部三箭齊發救小農

台中疑爆非洲豬瘟疫情，農業部宣布全國「禁運、禁宰」15天觀察期。國民黨立委張嘉郡表示，防疫措施固然必要，但對中小型養豬戶...

疑爆首例非洲豬瘟…食藥署祭出強硬手段 署長姜至剛表態堅守防疫

台中市一處養豬場被驗出非洲豬瘟陽性反應，為我國首次本土非洲豬瘟案例。台中市衛生局說明，事發後，1處屠宰場共28頭豬流向市...

台中10天逾百隻豬死亡赫見3歲種公豬 驚覺不尋常

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，動保處第一次獲報到場時因病豬症狀不典型，二度獲報發現逾百隻死豬中包含...

高雄攔獲台中疑染疫豬肉 300公斤全封存未流入市面

台中疑爆非洲豬瘟案例，高雄市今天獲報台中疑染疫豬肉已出貨至高雄，衛生局隨即追查確認此批300公斤肉品仍在物流業貨車上，傍...

台中疑爆非洲豬瘟疫情…苗栗今訪視通苑30場 豬隻健康良好

台中市梧棲爆出疑似非洲豬瘟疫情，苗栗縣動物保護防疫所今天到鄰近台中的苑裡、通霄地區30家養豬場，訪視、疫調和周邊環境消毒...

