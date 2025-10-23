雲林查出3處非洲豬瘟肉未賣出 但一冷凍櫃這原因恐要全櫃銷毀
台中爆發疑似非洲豬瘟，查出有28頭豬隻流出，其中3頭由彰化加工廠分切後，流向包括雲林的6個縣市零售商，雲林縣衛生局今查獲3處並查封各種加工肉品，雖未出售流入市場，但其中有一冷凍櫃因存放問題肉，恐須整櫃一併銷毀。
台中市衛生局今天通報，指台中市大安區肉品市場有4頭疑似病豬的接觸豬隻流向彰化縣，因此立即針對這批豬隻及肉品的可能流向，全面展開追查。經查，4頭豬當中，有1頭豬隻被退回台中，另外3頭已由大安肉品市場屠宰後，賣給包括新北、桃園、台中、雲林、台南、高雄等地的零售商，已請當地縣市政府追查。
雲縣衛生局指出，目前已掌握三家肉商，合計共查封約3700公斤肉品，分別是土庫鎮肉商進了約1600公斤肥豬肉並已榨成500公斤寵物飼料油，目前儲存於場內儲油糟，未售出。另一家在水林鄉進了590.64公斤肉，已製成豬肉鬆半成品存於場內，未售出。另一家也在水林鄉進了1567.1公斤，部分製成肉乾。但尚有部分豬肉原料存於北港鎭一處冷凍庫，未售出。全數均予查封，後續將依相關法規處理。
雲林縣衛生局長曾春美指出，因其中有1家製造商尚有問題肉品放置在冷凍庫，為恐造成疫情，依相關法規規定，該冷凍庫內所有肉品除全數查封銷毀外，並將依規定進行清消作業。
