台東縣強化非洲豬瘟防疫措施 27日起禁止外縣市豬隻載運入台東

為強化非洲豬瘟防範措施，除全國自10月22日至27日實施豬隻全面禁運外，縣長饒慶鈴今天指示縣府農業處、動物防疫所及縣農產股份有限公司，共同強化防疫措施，確保台東養豬產業及豬肉供應穩定。

縣府相關防疫措施包括肉品市場及養豬場全面配合禁運禁宰規定，各鄉鎮市公所加強轄內養豬場禁運宣導與管制；全面禁止使用廚餘養豬，台東縣自108年4月1日起公告禁用廚餘養豬。農業處及台東縣動物防疫所將聯合持續加強查緝工作，防範私自使用廚餘餵豬情事。

加強肉品市場及養豬場周邊環境消毒，縣農產股份有限公司並於10月23日下午5時起全面封場，後續視農業部指示開放；請台東縣養豬協會加強原料運輸車輛清洗與消毒，發現異常死亡豬隻時，應立即通報動物防疫所。

另各鄉鎮市公所及動防所啟動防疫調查，掌握縣內豬隻健康狀態。全國全面禁運措施於10月27日12時結束後，為台東縣自主防疫需求，自10月27日至11月26日期間，將禁止外縣市豬隻載運至本縣肉品市場拍賣，後續是否解除將視疫情狀況調整。