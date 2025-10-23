聽新聞
影／中市府非洲豬瘟「初訪未採檢」延誤防疫？ 農業局長喊冤還原真相
國內昨爆首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，傳出台中市動保處在初訪因「飼主拒絕採檢」而未採驗，挨批延誤防疫；對此，台中市農業局長張敬昌說明，獸醫師到場依專業判斷，診斷沒有流行病的徵兆，依法規未採樣，而動保處人員是依法規採樣，飼主不得拒絕。
台中市梧棲區一處養豬場10日豬隻出現異常死亡，14日台中市農業局獲報20頭豬隻死亡，派員到場會勘但未採驗，直到20日死亡達到117頭才採樣，21日死亡豬隻檢驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。
張敬昌今在台中市政府跨局處記者會上說明，掌控疫情有兩途徑，除派員到各畜牧場訪視、監控，另還有中央建立的病死豬送化製時，需要填報相關系統。如果病死豬死亡數量超過門檻，會發出電子郵件給所轄主管機關。
張敬昌說，農業局在10月14日當天接到電子郵件，事發地梧棲一處養豬場豬隻死亡有累計到20隻，當天由動保處人員到場了解；20日再接獲特約獸醫師通報，該場死亡豬隻有異常，動保處人員到現場查看，發現一頭3歲大的成豬已經死亡，依照經驗判斷3歲成豬死亡不尋常，病症可能是較嚴重，所以立刻採樣送台北獸醫研究所化驗。
媒體質疑，14日就有20隻豬死亡，為何不採樣？張敬昌說，獸醫師到場依專業判斷，診斷沒有流行病的徵兆，依法規未採樣。獸醫師依照專業判斷，不是依照死亡數字，依照病症診斷會比較準確。
至於傳言因場主拒絕採樣？張敬昌說明，動保處人員是依法規採樣，如果動保處人員要進去採樣，飼主不得拒絕，動保處不會因為場主拒絕就不採樣。
